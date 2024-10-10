Prostat sağlığı hakkında merak edilenler

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Prostat bezinin salgıladığı sıvılar spermlerin çevresel faktörlerden korunması, beslenmesi ve vajina içerisinde hayatta kalabilmesi için son derece önemlidir.

Prostat hastalıkları nelerdir?

Prostatın erkeklerde oldukça sık olarak izlenen 3 hastalığı vardır;

1. İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

2. Prostat Kanseri

3. Prostat İltihabı (Prostatit)

İyi huylu prostat büyümesi nedir?

Prostat bezinin yaşla birlikte büyüyerek ortasından geçen idrar kanalını sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. İyi huylu ifadesi bu durumun kanserojen yani kötü huylu bir oluşum sonucu meydana gelmediğini ifade eder.

Prostat büyümesi 50 yaş üzerindeki erkeklerin nerdeyse yarısında görülen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir durumdur.

Prostat iltihaplanması nedir ve niye oluşur?

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Prostat iltihabı ya da prostatit, prostat bezinin enfeksiyon ya da başka bir sebebe bağlı iltihaplanması durumudur. Sıklıkla genç üreme çağındaki erkekleri etkileyen bu hastalık üç aydan uzun sürdüğünde kronik prostatit olarak isimlendirilmektedir.

Kronik prostatit etken olan sebebe bağlı olarak 2 başlık altında incelenir;

Bakteriyel mikrobik bir enfeksiyon sebebiyle oluşmuş ise kronik bakteriyel prostatit olarak adlandırılır. Bakteriyel bir sebep yok ama benzer şikayetler görülüyor ve sebebi tam olarak tespit edilemiyorsa kronik abakteriyel prostatit veya kronik pelvik ağrı sendromu olarak adlandırılır.

Prostat kanseri nedir?

Prostat dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişen kötü huylu tümöral oluşumlardır.

Prostat kanseri, batılı ülkelerde erkeklerde en sık izlenen kanser türüdür. Yaşamı boyunca her 6 erkekten 1’i prostat kanserine yakalanmaktadır. Prostat kanseri tüm kanser vakalarının yaklaşık dörtte birlik kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde de erkeklerde akciğer kanseriyle birlikte en sık izlenen kanser türlerinden birini oluşturmaktadır.

Son yapılan çalışmalarda bir erkeğin yaşam boyu prostat kanserine yakalanma riskinin %15-20 arasında olmasına karşın bu hastalığa bağlı ölüm riskinin %3 civarında olduğu rapor edilmektedir. Bu durum ise prostat kanserinin çok görülen bir kanser olmasına karşın, özellikle erken safhada teşhisi ve doğru tedavi planının uygulanması halinde iyileşme şansının çok yüksek bir hastalık olmasıyla ilişkilidir.

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Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur. Kendini ilerlemiş dönemde ortaya çıkan şikayetlerle belli etmektedir. Bu aşamada hastalığın tedavisi erken evre hastalığa göre daha zor olmaktadır. Bu sebepten henüz hastalığın prostat içinde sınırlı iken, yani klinik hiçbir bulgu vermediği erken dönemde tespit edilmesi oldukça önem taşmaktadır. Erkeklerin hiçbir şikayeti olmasa bile 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi için üroloji doktoruna başvurması son derece önemlidir.