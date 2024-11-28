Prostat kanseri tanısında MR füzyon biyopsi

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İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri incelenerek kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenmektedir. Daha sonra MR görüntüleri özel bir yazılım yardımıyla işlenerek ultrason görüntüleri ile birleştirilmekte, görüntüler 3 boyutlu hale getirildikten sonra biyopsi iğnesi işaretlenmiş şüpheli noktalara yönlendirilerek hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılmaktadır.

Hassas örnekleme yapmaya olanak sağlayan bu yöntem prostat kanseri tanısında oldukça yüksek doğruluk oranına (%95’in üzerinde) sahip olup, standart biyopsilere göre kanser atlanma riski ve tekrarlayan biyopsi ihtiyacı çok daha düşük oranda olmaktadır.

Prostat biyopsisi neden yapılır?

Prostattan salgılanan ve kana belli oranda geçen “PSA” dediğimiz bir proteinin kandaki düzeyinin ölçülmesi ve prostatın makattan parmakla muayenesi tanıda ilk basamağı oluşturan yöntemlerdir. Bu iki teşhis yönteminde prostat kanseri şüphesi uyandıracak bulgular tespit edilirse, önce çok kesitli MR ile prostat dokusu haritalandırılmakta, MR ile şüphe durumunun devam etmesi durumunda kesin tanı konulması amacıyla prostat biyopsisi ile doku örneklemesi yapılması gerekmektedir.

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Prostat biyopsisi nasıl yapılır?

Klasik prostat biyopsisi ultrason eşliğinde makattan girilerek yapılmakta olup, prostatın 10-12 noktasına körlemesine atış yapılarak doku örnekleri alınmaktadır. Ancak bu yöntemle prostat kanseri olgularının sadece %70-75’e tanı konulabilmekte, kanser olgularının önemli bir kısmı atlanmaktadır. Biyopsi sonrası kanser tanısı konulmayan ancak kanser şüphesi devam eden olgulara tekrarlayan biyopsiler yapılması önerilmekte bu da hastalarda enfeksiyon, kanama ve ağrı gibi riskler oluşturmaktadır.

Füzyon biyopside ise MR görüntüleri ile ultrason görüntüleri birleştirilerek şüpheli alanlardan hassas örnekleme yapılmaktadır. İşlemde öncelikle prostata ait çok kesitli MR görüntüleri incelenerek kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenmektedir. Daha sonra MR görüntüleri özel bir yazılım yardımıyla işlenerek ultrason görüntüleri ile birleştirilmekte, görüntüler 3 boyutlu hale getirildikten sonra biyopsi iğnesi işaretlenmiş şüpheli noktalara yönlendirilerek hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılmaktadır.

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MR füzyon prostat biyopsisinin avantajları nelerdir?

Daha yüksek doğrulukta sonuçların elde edilmesi, klinik önemi olan kanserlerin yakalanma oranının artması, tekrarlayan biyopsilere olan gereksinimin azalması ve bu sayede komplikasyon riskinin azalması başlıca avantajlarıdır.

Prostat füzyon biyopsinin güvenilirliği ve etkinliği nedir?

Birçok çalışma füzyon biyopsinin klasik biyopsi yöntemlerine göre daha güvenilir ve daha etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle klinik açıdan önemi olan kanserlerin tespitinde üstünlük sağlamaktadır. Bu sayede hastalar gereksiz tedavi almaktan ve bu tedavilere bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan korunmuş olmaktadır.

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Hassas örnekleme yapmaya olanak sağlayan füzyon biyopsi tekniği prostat kanseri tanısında oldukça yüksek doğruluk oranına (%95’in üzerinde) sahip olup, standart biyopsilere göre kanser atlanma riski ve tekrarlayan biyopsi ihtiyacı çok daha düşük oranda olmaktadır.