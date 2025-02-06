Prostat büyümesinde holep ameliyatı

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Prostat büyümesi tedavisinde uygulanan en güncel ameliyat yöntemi olan ve diğer tedavi yöntemlerine olan üstünlükleri nedeniyle Avrupa ve Amerika’da kısa sürede popüler hale gelen bu yöntem Üroloji Kılavuzlarında da altın standart tedavi yöntemi olarak yerini almıştır.



HoLEP Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Bu işlem herhangi bir kesi yapılmadan idrar kanalından bir endoskop vasıtasıyla girilerek yapılmaktadır. Büyümüş prostat dokusu lazer yardımıyla dikkatli bir şekilde kapsülünden ayrılarak idrar torbasının içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu morselatör adı verilen aletle çok küçük parçalara ayrılarak vücut dışına alınır. Sonda takılıp işlem bittikten sonra çıkarılan dokular incelenmek üzere patolojiye gönderilir.

HoLEP Ameliyatı Kimlere Yapılır?



Bu ameliyat yöntemi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan endoskopik (kapalı) bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem prostat ameliyatı gereksinimi olan herkes için uygundur. Ameliyatta prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır ve boyutundan bağımsız olarak her prostat için uygulanabilmektedir

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HoLEP Ameliyatının Avantajı Nelerdir?



Lazerle prostat büyümesi ameliyatının avantajları oldukça fazladır. Kesi olmadan gerçekleşmesi nedeniyle daha az kanama olur, hastanede yatış ve sonda kalma süreleri oldukça kısadır. Kanama kontrolü iyi yapılabildiğinden kan sulandırıcı kullanan hastalar içinde oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir. Hastalar hızlı bir iyileşme ve çok daha konforlu ameliyat süreci yaşayarak kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedir. Prostat dokunun dışında kalan kısım tamamen çıkarılabildiği için hastalığın tekrarlama riski yok denecek kadar azdır.



Ameliyat sırasında kullanılan lazer enerjisinden etkilenen doku derinliği çok azdır. Bu sebepten ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan prostatın dışındaki sinirleri etkilememekte, haliyle ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar izlenmemektedir.



Yine sfinkter adını verdiğimiz idrar tutmamızı sağlayan yapı ameliyat sırasında korunduğu ve müdahale ettiğimiz alanın dışında kaldığından işlem sonrası idrar kaçırma problemleri de izlenmemektedir.



Lazerle Prostat Ameliyatı Riskli mi?



Lazerle prostat ameliyatı herhangi bir kesi gerektirmeyen ve minimal invaziv olarak kabul edilen güvenli bir ameliyat tekniğidir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi anestezi ve cerrahiye ait riskler elbette mevcuttur. Ancak kanama riskinin düşük olması, vücuda kesi yapılmaması, spinal anestezi altında uygulanabilmesi anestezi ve cerrahiye ait riskleri azaltan avantajlardır. Prostat dokusu sadece kapsülü kalacak şekilde tamamen çıkarıldığı için hastalığın tekrar etme riski de yok denecek kadar azdır.