İdrar kaçırma ile ilgili merak edilenler

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İdrar kaçırma görülme sıklığı yaşla birlikte artar ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık izlenir.

İdrar Kaçırma Toplumda Ne Sıklıkla Görülür?



Kadınların %20-30'u yaşamlarının bir döneminde idrar kaçırma sorunu yaşar. Erkeklerde ise bu oran %10-20'dir. Altmışbeş yaş ve üzeri kadınların %75'i, erkeklerin ise %50'si idrar kaçırma problemi yaşamaktadır.

Yetişkinlerde İdrar Kaçırma Neden Olur?



Yetişkinlerde idrar kaçırma, pelvik taban kaslarının zayıflaması, sinir hasarı veya mesane işlev bozukluğu gibi birçok nedenden kaynaklanabilmektedir.



Genetik yatkınlık, pelvik taban kaslarının zayıflığı, nörolojik hastalıklar, hormon eksikliği, menapoz, gebelik, zorlu doğumlar, idrar yolu enfeksiyonu, geçirilmiş prostat ameliyatları, geçirilmiş ürolojik, jinekolojik ve barsak ameliyatları, prostat büyümesi, aşırı aktif mesane, radyoterapi, obezite ve doğuştan gelen ürolojik anomaliler idrar kaçırma sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir.

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İdrar Kaçırma Bir Hastalık Belirtisi Midir?



İdrar kaçırma, her yaşta ve cinsiyette görülebilen bir sorundur. Her zaman bir hastalığın belirtisi olmasa da bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilmektedir.

İdrar Kaçırma Tanısı Nasıl Konulur?



İdrar kaçırma tanısı için doktorunuz tıbbi geçmişinizi, semptomlarınızı ve fizik muayenenizi göz önünde bulunduracaktır. İdrar tahlili, kan tahlilleri, ürodinamik testler, pelvik ultrason ve gerekirse sistoskopi idrar kaçırmanızın tipini ve şiddetini belirlemek için kullanılan testlerdir.

İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?



İdrar kaçırma, altta yatan nedene göre farklı tiplere ayrılmaktadır;



Stres tipi idrar kaçırma: Efor sırasında (öksürme, hapşırma, ağır yük kaldırma, egzersiz vb) görülen idrar kaçırma durumudur. Peki bu durum niye oluşur?



İdrar kanalı (üretra), pelvik yapılar tarafından bir hamak gibi asılı tutulur. Bu kanalı destekleyen yapıların zayıflaması ya da idrar tutmayı sağlayan sfinkter dediğimiz yapının hasar görmesi stres tip idrar kaçırmayla sonuçlanmaktadır. Çünkü sfinkter mekanizması düzgün çalışmadığında tam olarak kapanamamakta ve efor sırasında artan mesane içi basıncıyla idrar istemsiz olarak dışarı kaçmaktadır.



Sıkışma tipi idrar kaçırma: Ertelenemeyen ani sıkışma hissi ile birlikte meydana gelen idrar kaçırma durumudur. Burada mesanede istemsiz kasılmalar söz konusu olup idrar depolamakta sorun vardır.



Karışık tip idrar kaçırma: Her iki tip idrar kaçırma birliktedir.



Taşma tipi idrar kaçırma: Mesanenin dolarak fazla idrarın sızıntı şeklinde istemsiz olarak kaçırılmasıdır.

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İdrar Kaçırma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



İdrar kaçırmanın tipine göre konservatif yaklaşımlar, ilaç tedavileri botulinum toksin uygulaması, mesane pili, ameliyat yöntemleri gibi çeşitli tedavi alternatifleri bulunmaktadır.