Böbrek kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri

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Vücudumuzun her iki yanında, omurganın hemen arkasında yer alan fasulye şeklindeki bu organlar, kandaki atık maddeleri süzerek idrar yolu ile atılmasını sağlar. Böbrekler aynı zamanda kan basıncını düzenleyen, kırmızı kan hücresi üretimini uyaran ve vücut sıvı dengesini kontrol eden hayati organlardır.



Böbrek kanserinin en yaygın görülen türü, böbrek içindeki tübüler hücrelerden kaynaklanan renal hücreli karsinomdur (RCC). Bu tür, böbrek kanseri vakalarının yaklaşık %90’ını oluşturur. Daha nadir görülen türler arasında ürotelyal karsinom, Wilms tümörü (genellikle çocuklarda) ve renal sarkom yer alır. Renal hücreli kanser, böbrekte kanı süzmekle görevli olan dokulardan köken alarak oluşur.

Böbrek kanseri neden olur?



Böbrek kanserinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamakla birlikte, kanserin oluşumunda genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri önemli bir rol oynamaktadır. Genetik bozukluğa sahip bireylerde bu kanserin gelişme riski artmaktadır. Sigara kullanımı, kimyasal maddelere ve radyasyona maruz kalmak, kanser gelişiminde rol oynayabilir. Aynı zamanda obezite, yüksek tansiyon, kronik böbrek rahatsızlıkları, düzenli olarak ilaç kullanımı, diyabet, böbrek kanseri riskini artırabilir.

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Böbrek kanseri belirtileri



Böbrek kanseri ilk evrede herhangi bir semptom göstermeden büyüyebilir. Bazı durumlarda diğer sorunlardan dolayı kontrole gidildiğinde fark edilebilir. Eğer rastlantısal olarak fark edilirse iyileşme oranı oldukça yüksektir ve tedavi de kolay geçmektedir. Ailede böbrek kanseri olgusu varsa veya bu kanser nedenlerinden herhangi biri taşınıyorsa, erken tanı için mutlaka düzenli kontrollere gidilmelidir.



Böbrek kanseri belirtilerinden birkaçı şöyledir:



- Böbreklerin bulunduğu kısımda ağrı

- Genel halsizlik, iştahsızlık, hastalık hali

- Kilo kaybı

- Yüksek ateş ve bunun tekrarlaması

- Hipertansiyon

- Kansızlık

- İdrarda kan görülmesi



Böbrek kanseri tanısı



Böbrek kanseri teşhisinde öncelikle hastanın gösterdiği semptomlar ve hastanın genel fizik muayenesi önemlidir. Fiziksel muayenede özellikle karın bölgesi ve böbreklerin olduğu kısımlarda sertlik olup olmadığına bakılır. Kan ve idrar testlerine bakılır. Böbrek ve etrafındaki organların, dokuların incelenmesi için ultrasonografi, MR, bilgisayarlı tomografi görüntüleri gerekebilir. Bunlar arasında ultrasonografi böbrek görüntülemede en yararlı yöntemdir. Bazı hastalar için böbrek dokusundan biyopsi alınarak kanserin tipi için araştırma yapılabilir.

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Böbrek Kanseri Tedavisi



Böbrek kanseri tedavisinde birkaç tedavi yöntemi vardır. Hastanın genel sağlık durumuna, kanserin hangi evrede olduğuna, kanserin büyüklüğüne, kanserin yayılım durumuna göre tedavi şekli değişebilir. Böbrek kanseri tedavisinde cerrahi büyük rol oynamaktadır. Böbrek kanseri cerrahisinde kanserin durumuna göre parsiyel nefretktomi veya radikal nefrektomi operasyonu yapılabilir. Parsiyel nefrektomide tümörün bulunduğu kısım ve çevresinde etkilenen kısımlar çıkartılır. Radikal nefrektomide tümörlü böbrek tamamen çıkartılır. Böbrek kanseri cerrahisi açık, kapalı (laparoskopik) veya robotik cerrahi ile uygulanabilir.



Yüksek cerrahi riski olanlar için radyofrekans ablasyon, kriyoablasyon, mikrodalga ablasyon, lazer ablasyon gibi terapötik yaklaşımlar uygulanabilir. Bu işlemlerde böbrek korunmakta, sadece tümörlü kısma dışarıdan müdahale edilebilmektedir.



İmmünoterapi, kanserli hücrelerle savaşması için bağışıklık sisteminin uyarıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem ilerlemiş kanserli hastalar içindir. Kanser hastasına direkt uygulanabilir, hatta diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de çalışabilir.



Targeted terapi denilen hedefe yönelik tedavi de ileri derece kanser hastaları için uygulanan güncel bir yaklaşımdır. Kanser diğer organlara sıçramışsa, daha fazla çoğalmasını engelleyecek, direkt olarak kanser hücresine etki eden bir mekanizma vardır.