Yeni yıla ışıl ışıl gözlerle girin

Her gece ve sabah düzenli göz çevresi bakım kremi kullanın

Göz çevresi için gece yatmadan bakım kremi ve sabah da güneş koruyuculu (SPF içeren) krem kullanımını alışkanlık haline getirin. Göz çevresinin ince cildini hem mimiklerimizin hem de güneşin ultraviyole ışınlarının kırıştırdığını unutmayın.



Göz altı morlukları için krem ve mezoterapiler fayda sağlar

İçinde “meyan kökü”, “arnika” ve benzeri beyazlatıcılar olan kremler göz çevresi morluklarının hafiflemesine yardımcı olur. “Mezoterapi” ise göz kapağı cildine ince iğnelerle ilaç verilmesidir. Mezoterapi ilaçları hem göz kapaklarının koyu rengini açar, hem de kırışıklıkların ve şişliklerin giderilmesini sağlar.

Göz çevresi kırışıklıkları için altın standart botulinum toksinidir

Göz çevresine enjekte edilen botulinum toksin, göz çevresindeki “kaz ayağı” denen kırışıklıkları düzeltir. Bunu, göz çevresindeki mimik kaslarını geçici olarak bloke ederek sağlar. Botulinum toksinin etkisi 12 saatle 4-5 gün arasında başlar ve 3 ay ile 1 yıl arasında (ortalama 6 ay) sürer.

Göz altı torbaları için ameliyat veya mezoterapi çözümleri mevcut

Göz altı torbalarının en etkin tedavisi “alt blefaroplasti” adını verdiğimiz ameliyattır. Ancak ameliyat olmayı istemeyen hastalarda veya daha hafif göz altı torbalarının tedavisi için mezoterapi uygulamaları yapılabilir.

Gözleriniz kuru ve kızarık ise suni gözyaşı damlanızı buzdolabında soğutarak damlatın

Göz kuruluğu için düzenli suni gözyaşı damlası kullanımı göz kızarıklığını önler. Suni gözyaşı damlalarının oda sıcaklığında muhafazası yeterlidir. Ancak suni göz yaşının buzdolabında soğutularak damlatılması, göz kızarıklığının daha hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.

Göz kalemini göz içine sürmeyin

Göz kalemini gözün iç kısmına sürmeyin. Aksi takdirde kirpik diplerindeki yağ bezlerinin kanal ağzı tıkanabilir ve gözünüzde arpacık çıkabilir.

Makyaj malzemelerine alerjiniz varsa, suya dayanıklı olmayan ürünleri tercih edin

Göz ürünlerine bağlı alerjik durumlar 2 tiptir: “Alerjik konjonktivit” ve “kontakt dermatit”.

Alerjik konjonktivit gözlerde kaşıntı, kızarma, yaşarma ve şişme ile kendini belli eder. Kontakt dermatitte ise göz kapaklarında şişme, ciltte pullanma ve kızarma söz konusudur. Kontakt dermatite bağlı geçici kirpik dökülmeleri de izlenebilir.

Bu alerjik durumları yaşıyorsak, şunlara dikkat etmeliyiz:

Krem veya losyon şeklindeki formulasyonlar yerine toz farları tercih edin.

Suya dayanaklı değil, suyla çıkan ürünleri tercih edin.

Eskimiş ürünlerinizi atın, kullanmayın.

Eyeliner ve maskaranızı siyah renkte seçin.

İçinde 10’dan fazla bileşen içermeyen ürünleri tercih edin.

Maskarayı kirpik diplerinize kadar getirmeden sürün.

Göz farlarından yeşil-mavi-mor renklerde olanların, toprak-krem tonlarına göre daha fazla alerjik reaksiyona sebep olduğunu aklınızda tutun. Ayrıca parıltılı farlar, mat olanlara göre daha fazla alerjik reaksiyona yol açar.

Renkli kontakt lensleri devamlı değil ama özel günlerde kullanabilirsiniz

Renkli kontakt lenslerin sürekli kullanımını tavsiye etmiyorum çünkü bu lensler daha az oksijen geçirgendir ve alerjik problemlere daha sık yol açarlar. Ancak özel günlerde kısa süreli renkli kontakt lens kullanımının göz sağlığı açısından ciddi bir sakıncası yoktur.