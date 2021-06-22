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GeriProf. Dr. Banu Coşar Yeni bir kavram: Maskeye bağlı göz kuruluğu
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Yeni bir kavram: Maskeye bağlı göz kuruluğu
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
22.06.2021 - 17:01 |  Son Güncelleme:

Yeni bir kavram: Maskeye bağlı göz kuruluğu

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Yeni bir kavram: Maskeye bağlı göz kuruluğu

Covid-19 pandemisi göz kuruluğunda artışa yol açtı. Bu yeni olguya 'maskeye bağlı göz kuruluğu' (Mask Associated Dry Eye, MADE) adı veriliyor.

Pandemi yüzünden eğitim-öğretim ve iş toplantılarının dijital ekranlarla yapılması da maske kullanımına eklenince, göz kuruluğu iyice yaygınlaştı. 

Maske yüze tam oturmadığında, verilen sıcak nefes yukarı doğru üfleniyor. Bu hava akımı, göz yüzeyindeki gözyaşının buharlaşmasını hızlandırıyor. Böylece göz yüzeyi kuruyor; gözlerde yanma, batma, kızarma gibi şikayetler oluşuyor.

Maskeye bağlı göz kuruluğunun yol açtığı bir diğer olumsuzluk da gözleri rahatlatmak amacıyla ovuşturma isteği yaratması… Elleri yıkamadan gözleri ellemek ise hem gözlerin mikrop kapmasına hem de ellerden göze bulaşan dezenfektanlar ve kremler gibi maddelere bağlı olarak göz ve göz kapaklarında alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Maskeye bağlı göz kuruluğundan korunmak için ne yapmalı?

Nefesinizin yukarı gözlere doğru gitmesini önlemek için maskenizin telini burun üstünde sıkıştırın.

Eğer maskeniz telli değilse, maskenizi burnunuzun üstüne bantlayabilirsiniz. Ancak bantı, alt göz kapaklarınıza doğru getirmeyin ve alt göz kapaklarınızı aşağı çekmeyin. Aksi takdirde göz kırpmanız ve göz yaşınızın göz yüzeyindeki dağılımı bozulur ve göz kuruluğu şikayetiniz yine artabilir. 

Suni gözyaşı damlası damlatarak gözlerinizi nemlendirin.

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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