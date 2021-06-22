Yeni bir kavram: Maskeye bağlı göz kuruluğu

Pandemi yüzünden eğitim-öğretim ve iş toplantılarının dijital ekranlarla yapılması da maske kullanımına eklenince, göz kuruluğu iyice yaygınlaştı.



Maske yüze tam oturmadığında, verilen sıcak nefes yukarı doğru üfleniyor. Bu hava akımı, göz yüzeyindeki gözyaşının buharlaşmasını hızlandırıyor. Böylece göz yüzeyi kuruyor; gözlerde yanma, batma, kızarma gibi şikayetler oluşuyor.



Maskeye bağlı göz kuruluğunun yol açtığı bir diğer olumsuzluk da gözleri rahatlatmak amacıyla ovuşturma isteği yaratması… Elleri yıkamadan gözleri ellemek ise hem gözlerin mikrop kapmasına hem de ellerden göze bulaşan dezenfektanlar ve kremler gibi maddelere bağlı olarak göz ve göz kapaklarında alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.



Maskeye bağlı göz kuruluğundan korunmak için ne yapmalı?



Nefesinizin yukarı gözlere doğru gitmesini önlemek için maskenizin telini burun üstünde sıkıştırın.



Eğer maskeniz telli değilse, maskenizi burnunuzun üstüne bantlayabilirsiniz. Ancak bantı, alt göz kapaklarınıza doğru getirmeyin ve alt göz kapaklarınızı aşağı çekmeyin. Aksi takdirde göz kırpmanız ve göz yaşınızın göz yüzeyindeki dağılımı bozulur ve göz kuruluğu şikayetiniz yine artabilir.



Suni gözyaşı damlası damlatarak gözlerinizi nemlendirin.