Yakın gözlüğünüz olmadan cep telefonunuzu göremiyorsanız, bu yazıyı okuyun

Kırk yaştan sonra yakını net görememeye “presbiyopi” adını veriyoruz.

Kırk yaştan sonra gözümüzün içindeki doğal lens, esnekliğini kaybediyor ve yakını odaklayamıyor. Yakını görebilmek için yakın gözlüğü, progresif (uzak-yakın birarada) gözlük, multifokal (çok odaklı) kontakt lens ya da trifokal (uzak-orta-yakın birarada) göz içi lens ameliyatı gerekiyor.

Yakın Gözlüğü

Yakın gözlüğü presbiyopinin en basit ve ulaşılabilir çözümü... Ancak pek çok kişi, yakın gözlüklerini sık sık kaybetmekten ya da yakın gözlüğünün “yaşlı” algısı yaratmasından şikayetçi... Yakın gözlüğünü burun ucunda değil de, burun köküne oturan bir çerçevede de kullanabilirsiniz ancak bu takdirde her uzağa bakmada gözlüğü çıkarmanız gerekir.

Progresif Gözlük

Eğer uzak görüşünüz de bozuksa, hem uzak-hem yakın görüş problemini düzelten progresif gözlükler sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Progresif gözlüğün avantajları; uzak ve yakın için ayrı ayrı gözlük taşımak ve takıp-çıkartmaktan kurtarmasıdır. Dezavantajı ise, bilgisayara bakarken net görüş için hafifçe çenenin yukarı kaldırılmasını gerektirmesi ve merdiven inerken derinlik hissinde zorlanma yaratmasıdır. Bu gözlüğün kullanımına alışmak belli bir adaptasyon süresi gerektirebilir. Progresif gözlüklerde camın tasarımı, kalitesi ve çerçeveye doğru odakta takılması; rahat kullanım açısından çok önemlidir.

Multifokal Kontakt Lens

Hem uzak-hem yakın görüş sağlayan kontakt lenslerle başarı %100 değildir. Yani bu lensleri kullananların tamamı kusursuz bir görüşü yakalayamaz. Ancak hem iyi bir görüş, hem de konfor yakalayabilen grup için bu kontakt lensler büyük bir kolaylık sağlar.

Bu kontakt lenslerin “aylık” ya da “günlük” olanları mevcuttur. Aylık olanlar; sabah takılıp, akşam çıkartıldıktan sonra lens solüsyonuna konur ve 1 ay boyunca aynı lens bu şekilde kullanılır. Bir ayın sonunda ise eskimiş lens atılır. Günlük lensler ise sabah takılıp, akşam çıkartılınca doğrudan çöpe atılır ve her gün yeni bir lens takılır. Günlük lensler elbette en hijyenik olan seçenektir ancak maliyet olarak dezavantajlıdır.

Trifokal (Akıllı) Göziçi Lens

Son yılların insan yaşamını en kolaylaştıran uygulamalarından biri “trifokal göziçi lens” ameliyatı… Artık 40 yaşından sonra da çoğu insan aktif bir hayat sürüyor, spor yapıyor ve gözlüklerden bağımsız olmak istiyor. O nedenle 40 yaş sonrası yaşlanan ve artık yakın görüş için yeterli odaklamayı yapamayan doğal lensi, yapay bir trifokal (3 odaklı) bir göziçi lens ile değiştiriyor ve modern insanın aktif görsel ihtiyaçlarına gözlüksüz çözüm sağlayabiliyoruz.

Trifokal göz içi lens ameliyatı göz başına yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. İşlem sırasında anestezi sağlamak için, göze uyuşturucu damla damlatılıyor ve koldan sakinleştirici iğne (sedasyon) yapılıyor. Bu lenslerle başarı oranı %90 civarı, yani bu ameliyatı olan 100 kişiden 90’ı; uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz net görebilirken, 10 kişide düşük numaralı bir gözlük ihtiyacı devam edebiliyor. Bu 10 kişinin ise, trifokal lens ameliyatından 3 ay sonra lazer tedavisi olması ve kalan göz derecesinden de kurtulması mümkün.

Trifokal lenslerin en büyük dezavantajı, özellikle ilk 6 ay gece araba kullanırken karşıdan gelen arabaların farlarını halka halka dağılmış göstermesi… Altı aydan sonra gelişen nöroadaptasyon sayesinde ışıkların etrafındaki bu “hale” görünümü çok azalıyor ya da tamamen kayboluyor.