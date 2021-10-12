“Uzun Süren COVID” tanısı, göz testi ile konuyor

Delta varyantı gözde belirtilere yol açıyor mu?

Delta infeksiyonu geçiren kimi kişilerde gözlerde kızarıklık ve konjonktivit bulguları bildirildi. Koronavirüsün ilk suşlarına yakalananlarda aşağıdaki göz şikayetlerine rastlanmıştı:

Gözlerde kanlanma

Konjonktivit (gözün virüs kapması)

Gözlerde ağrı

Gözlerde kaşıntı

Görme bulanıklığı

Işık hassasiyeti

Delta varyantının da benzer göz şikayetlerine yol açabileceği düşünülüyor ancak elimizde henüz çok kapsamlı veri mevcut değil…

Delta varyantı çocuklarda ağır bir klinik tabloya yol açabiliyor

Delta varyantı, çocukları ve gençleri ilk suşlardan daha fazla etkiliyor. “Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C)” denen ve hayati organları etkileyen nadir bir klinik tabloya yol açabiliyor.

MIS-C, gözlerde kanlanmaya da neden olabiliyor. İlk COVID-19 suşlarında gözlerde kanlanma tek belirti olabiliyordu. MIS-C ise, gözlerde kanlanma ile birlikte ateş gibi ek belirtilere de yol açıyor. Ateş dışındaki diğer MIS-C belirtileri şunlar:

Gözlerde kanlanma

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Göğüste ağrı veya sıkışma

İshal

Yorgunluk

Boyun ağrısı

Düşük tansiyon

Döküntü

Kusma

Eğer çocuklarınızda nefes almada zorluk, göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma, deride soluklaşma veya diğer ciddi belirtiler olursa; acil olarak hastaneye başvurun.

Uzun dönem COVID’i anlamada gözler yardımcı olabilir

COVID enfeksiyonu geçtikten haftalar-aylar sonra bile kimi belirtiler devam edebiliyor ve kişinin hayat kalitesini düşürebiliyor. Bu duruma “uzun süren COVID” veya “post-akut COVID” deniyor. Devam eden belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Yorgunluk

Tat ve koku değişimleri

Nefes alırken zorlanma

Beyin sisi

Öksürük

Göğüs ağrısı

Eklem ağrısı

Kalp çarpıntısı

Fiziksel aktiviteden sonra belirtilerin artması

2021 Şubat ayında yapılan bir bilimsel çalışma, COVID’e yakalandıktan 3-9 ay sonra vakaların %30’unda belirtilerin devam ettiğini gösterdi.

Temmuz 2021’de yayınlanan bir çalışma ise, uzun süren COVID geçirenlerin gözünün saydam (kornea) tabakasında sinir hasarı olduğunu ortaya çıkardı. Sinir hasarı “korneal konfokal mikroskopi” denen tetkik cihazı ile saptandı. Böylece uzun dönem COVID tanısı koymada bu göz tetkikinin yardımcı olduğu anlaşıldı.