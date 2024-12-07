Üst ve alt göz kapağı estetik ameliyatı (blefaroplasti) hakkında merak edilenler

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Göz çevresindeki bu yaşlanma değişiklikleri, hem estetik hem de işlevsel sorunlar yaratır. Üst kapaklardaki cilt fazlası; ağırlık ve yorgunluk hissi yapar. Ayrıca sarkan cilt, üst ve dış görme alanını daraltır; kişi daha iyi görebilmek için kaşlarını kaldırmaya başlar. Göz çevresindeki cilt fazlası ve torbalanma “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu ile giderilir.

Üst blefaroplasti nasıl bir ameliyattır?

Üst blefaroplasti ameliyatı lokal anestezi ile yapılır, yani göz kapakları iğne ile uyuşturulur. Ameliyat 2 göz için toplam 40-50 dak. sürer. Ameliyatta cilt fazlası ve varsa yağ fazlası alınır. Kesi yeri ince bir dikişle dikilir. Kesi yeri üstüne ten rengi bir bant yapıştırılır.

Bir hafta boyunca bandı ıslatmamanız gerekir. Bir hafta sonra bant çıkarılır ve dikişler alınır. Kesi izi pek belli olmaz çünkü üst kapak katlantısının içinde kalır. Dış kısımlardaki iz ise başlarda pembe renkte belli olurken, aylar içinde soluklaşıp kaybolmaya yüz tutar.

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Alt blefaroplasti nasıl bir ameliyattır?

Alt blefaroplasti ameliyatı lokal anestezi ile yapılır, yani göz kapakları iğne ile uyuşturulur. Ameliyat 2 göz için toplam 50-60 dak. sürer. Ameliyatta yağ torbaları alınır; çökme olmaması için yağların bir kısmının yerleşimi değiştirilebilir. Varsa cilt fazlası çıkarılır. Alt blefaroplasti ameliyatı kesisi 2 farklı şekilde yapılır:

1. Transkonjonktival yaklaşım: Kesi; alt göz kapağının içinden yapılır, ciltte kesi olmaz. Bu şekilde ciltte hiç iz oluşmaz. Cildinde sarkma olmayanlarda bu kesi tercih edilir.

2. İnfrasiliyer yaklaşım: Kesi; alt göz kapağı kirpiklerinin hemen altında ciltten yapılır. Kesi izi aylar içinde solar ve kaybolur. Cildinde bollaşma olanlarda bu kesi tercih edilir ve torbalarla birlikte fazla cilt de çıkarılır. Kesi yeri üstüne ten rengi bir bant yapıştırılır. Bir hafta boyunca bandı ıslatmamanız gerekir. Bir hafta sonra bant çıkarılır ve dikişler alınır.

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Üst ve alt blefaroplasti aynı seansta yapılır mı?

Yapılır. Ancak alt ve üst blefaroplasti aynı seansta yapıldığında toplam ameliyat süresi uzun olacağından; lokal yerine genel anestezi tercih edilir.

Blefaroplastinin doğurabileceği sorunlar

Blefaroplasti ameliyatı uygun teknikle yapıldığında çok başarılı estetik ve işlevsel sonuç veren bir ameliyattır. Ancak uygun olmayan cerrahi teknik veya bazı diğer faktörler; aşağıdaki sorunlara yol açabilir:



• Ameliyat sırasında göz çevresinin dezenfeksiyonu sağlanırken; içinde alkol içermeyen ve göz çevresine uygun dezenfektanlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde; göz yüzeyinde kimyasal tahrişler oluşabilir.

• Eğer genel anestezi yapıldıysa, ameliyat sırasında gözlerin aralık kalmamasına ve gözlerin suni göz yaşı jeli ile nemli tutulmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde ameliyat sonrası göz yüzeyinde kuruma ve tahrişe bağlı ağrı ve bulanık görme gelişir. Antibiyotikli damla/merhem ve suni gözyaşı damlaları ile bu durum tedavi edilir.

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• Blefaroplasti ameliyatında gereğinden fazla cilt çıkarılmamalıdır:

- Üst kapaktan gereğinden fazla cilt çıkarılması, göz kırpma fonksiyonunun bozulmasına ve gözün tam kapanmamasına yol açabilir. Bu da göz kuruluğuna neden olur.

- Alt göz kapağından fazla cilt çıkarılması ise alt kapakta aşağı doğru çekintiye yol açabilir. Böyle bir durum oluştu ise 2. bir ameliyatla düzeltilmesi gerekir.

• Blefaroplasti ameliyatında gereğinden fazla yağ çıkarılmamalıdır:

- Üst kapaktan gereğinden fazla yağ çıkarılması gözlerde çukura kaçmış gibi istenmeyen bir görüntü oluşturur.

- Alt kapaktan gereğinden fazla yağ çıkarılması ise alt kapakta çökük bir görünüme yol açabilir.

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• Blefaroplasti geçici bir göz kuruluğuna yol açabilir. Bu dönemde gündüz suni göz yaşı damlası ve gece suni gözyaşı jeli kullanılmalıdır.

• Ameliyat öncesi doğru çizim ve planlama çok önemlidir. Eğer sağ ve sol tarafta doğru miktarda cilt ve yağ çıkarılmazsa; taraflar arasında asimetri gelişebilir.

• Özellikle alt blefaroplasti sırasında tam kanama kontrolü sağlanmalıdır. Aksi takdirde nadir de olsa göz arkasındaki kanama; göz sinirine bası sonucu görme kaybına yol açabilir. Kanama varlığı derhal tespit edilerek, bası gelişmesi engellenmelidir.

• Göz yüzeyinde, kesi yerinde veya göz kapaklarında enfeksiyonla karşılaşılabilir. Tedavi için antibiyotik uygulanır.



Blefaroplasti sonrası iyileşme süreci nasıldır?

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Üst blefaroplasti sonrası 1 hafta süreyle üst kapakta ince bir bant olur. Bu sürede kapaklarda şişlik ve morarma olağandır. Bir hafta sonra bant çıkarılır ve dikişler alınır. Dikişler alındıktan sonra yara izi üstüne kapatıcı sürülebilir, hanımlar makyaja başlayabilir. Banyo ve spor 1 hafta sonra serbesttir.

Alt blefaroplasti sonrası eğer kesi ciltten yapıldıysa 1 hafta süreyle alt kapakta ince bir bant olur. Alt blefaroplasti sonrası şişlik ve morarma, üst blefaroplastidekinden daha fazla olur. Bir hafta sonra bant çıkarılır ve dikişler alınır. Morarma için kapatıcı kullanılabilir ve hanımlar makyaja başlayabilir. Banyo ve spor 1 hafta sonra serbesttir.