Trifokal göz içi lensler ile yakın gözlüğünden kurtulabilirsiniz

Yakın görüş bozukluğu neden olur?

Kırk yaşından sonra gözümüzün içindeki lens esnekliğini kaybediyor. Bu nedenle yakını görememe sorunu başlıyor. Kırk yaş sonrası yakın görüş bozukluğuna “presbiyopi” adını veriyoruz. Yakın görüş bozukluğu, 60 yaşa dek gitgide artıyor.

Yakın görüş bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Yakın görüş bozukluğu için gözlük ya da kontakt lens kullanmak mümkün. Ama bunları kullanmak istemiyorsanız, trifokal lens ameliyatını düşünebilirsiniz…

Trifokal lens nedir?

Bu lensler adlarından da anlaşılabileceği gibi üç mesafede yani yakın, orta ve uzak mesafede gözlüksüz net görüş sağlıyor.

1980’lerin başında bu merceklerin ataları ilk kez üretildiklerinde, sadece uzak ve yakın mesafede görüş sağlayabilmekte, o nedenle “bifokal” veya “multifokal” mercek olarak isimlendirilmekteydiler.

Günümüzde ise teknolojik ilerlemeler ve tasarımlardaki gelişmeler sayesinde, trifokal lenslerle sadece yakın ve uzak mesafe değil; orta mesafe de gözlüksüz görülebiliyor.

Kimler trifokal lens ameliyatı olabilir? Kimler olamaz?

Trifokal lens ameliyatı; kataraktı olanlara ya da 40 yaş sonrası yakın gözlüğü takmak istemeyenlere uygulanıyor.

Ancak trifokal lens ameliyatı her göze uygun değil… Bu ameliyat için gözün Kappa ve Alfa açısı denen açılarının uygun olması ve ayrıca gözün kontrast duyarlılığının da yeterli seviyede olması gerekiyor. Gözün görme merkezinde (sarı nokta) problemi olanlara trifokal lens konamıyor.

Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonucunda, gözün trifokal lens uygunluğu belirleniyor. Uygun olmayan gözlere trifokal lens konması hem iyi bir görüş elde edilmesini engelliyor, hem de kalıcı ışık yansımalarına yol açabiliyor.

Ancak uygun kriterlere sahip gözlerde ameliyat sonuçları çok başarılı oluyor.

Trifokal lens ameliyatı nasıl gerçekleştiriliyor?

Trifokal lens ameliyatı uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici ilaç (sedasyon) yardımıyla gerçekleştiriliyor. Ameliyattan korkanlarda genel anestezi de mümkün... Ameliyat göz başına 15-20 dakika sürüyor. Ameliyat sırasında ağrı ve acı hissedilmiyor.

Trifokal lens ameliyatı sonrası hemen günlük hayata geri dönülür mü?

Ameliyat sonrası ilk gece gözde şeffaf plastik bir koruyucu ile uyunuyor. Ertesi gün göz kontrolünde bu koruyucu çıkarılıyor. Ertesi günkü kontrol sonrası günlük hayata geri dönmek mümkün… İlk birkaç gün göz bebeğinin ameliyat sırasında damla ile genişletilmesine bağlı olarak geçici bir bulanık görme oluyor. Birkaç gün içerisinde görme netleşiyor. Bir ay boyunca göz damlası kullanımı gerekiyor.

Ameliyatı sonrası yakın gözlüğü ihtiyacı tamamen ortadan kalkar mı?

Trifokal lens ameliyatı olan 100 kişiden 90’ı uzak ve yakını gözlüksüz görebilirken, 10 kişide ince bir gözlük ihtiyacı devam edebiliyor. Kalan göz derecesi, trifokal lens ameliyatından 3 ay sonra uygulanan lazer tedavisi ile ortadan kaldırılabiliyor.