Soğuk havalarda gözlerimizi nasıl koruruz?

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Özellikle adenovirüse bağlı göz enfeksiyonları bu gibi ortamlarda çok kolay bulaşabiliyor.

Hava kirliliği gözleri etkiliyor

Kasım-şubat ayları arasında etkisini artıran hava kirliliği, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Havadaki kimyasal maddeler, göz yaşında eriyor ve göz yüzeyinde kuruluğa yol açacak bir dizi reaksiyonu başlatıyor. Göz yüzeyinde kurumaya bağlı göz yanması şikayetine kış aylarında sıklıkla rastlanıyor.

Kış aylarına özgü bir diğer göz şikayeti ise soğuk ve rüzgarın yol açtığı yaşarma. Aslında tezat görünse de; bu yaşarmanın nedeni de yine göz kuruması… Rüzgar göz yüzeyini kurutuyor. Bu kurutucu etkiye, göz yaşı bezleri daha fazla göz yaşı üreterek cevap veriyor. Bu duruma 'refleks yaşarma' deniyor. Aslında bu yaşarma, gözün normal bir savunma mekanizması…

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Kış sporlarının gözlere tehlikesini azaltın

Kayak sırasında güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük kullanılmaması, 'fotokeratit' veya 'kar körlüğü' denen göz rahatsızlığına yol açabiliyor. Kar körlüğünün sorumlusu, güneşin ultraviyole B ışınları. Bu ışınlar kısa dalga boyuna ve yüksek enerjiye sahip. Gözün en öndeki şeffaf (kornea) tabakasının yüzey hücreleri, ultraviyole B tarafından tahrip ediliyor. Bunun sonucunda gözde şiddetli ağrı, ışık hassasiyeti ve görme bulanıklığı meydana geliyor. Kar körlüğü geçici bir durum, tedavi ile 24-48 saatte iyileşiyor. Gözleri kar körlüğüne karşı korumak için, karlı havalarda ve kayak sırasında güneş gözlüğü kullanılması gerekli. Ayrıca kayak gözlüğü kullanmak; olası kayak kazalarında göz yaralanmalarına karşı koruma sağlar.



Kış mevsiminde göz sağlığınızı korumak için şu 4 maddeyi uygulayın.

1- Rüzgardan korunun: Rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlükler kullanarak gözlerinizi korumayı ihmal etmeyin.

2- Bol su için: Vücudumuzun %60’ını oluşturan su, göz sağlığımız için de çok önemli. Yetersiz su aldığımızda gözyaşı üretimimiz azalıyor. Gözünüzün yeterli nemlenmesi için vücudunuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması gerekiyor. Günde en az 2 litre su içmeyi unutmayın.

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3- Kapalı ortamlarda nem oranını ayarlayın: Kapalı yerlerde hava kapalı sistemle temizleniyor ve ısıtılıyor. Bu da havadaki nemin azalmasına ve sonuç olarak gözlerin kurumasına yol açıyor. Göz sağlığınız için nem oranını yüzde 45 civarında tutmaya özen gösterin.

4- Güneş veya kayak gözlüğü kullanın: Yerleri kaplayan kar, güneş ışınlarını yansıtır. Rüzgar, soğuk ve güneş ışınlarına karşı kışın da güneş gözlüğü takmak gerekir. Güneş gözlüğü ayrıca hem rüzgar karşısında hem de toz karşısında mekanik bir engeldir. Ayrıca göz çevresindeki ince cilt dokusunu da korur. Ancak mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü seçilmeli, gözlüğün UV filtresi olmasına ve UV emilim oranına dikkat edilmelidir.