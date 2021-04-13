Sigara gözlerinizi yaşlandırır

Göz kuruluğu



Göz kuruluğu olanların sigara içmesi, gözlerinin daha fazla yanmasına, batmasına ve kızarmasına yol açar. Sigara içenlerde göz kuruluğu riski 2 kat daha fazladır.

Katarakt



“Katarakt”, gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesidir. Katarakt, görmenin azalmasına yol açar ve tek tedavisi ameliyattır. Sigara kullanımı katarakt riskini 2 kat artırır.



Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı



Gözümüzün görme merkezine “sarı nokta (makula)” adını veriyoruz. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, görme kaybına yol açan önemli bir hastalıktır. Hastalığın daha hafif seyreden “kuru” tipi ve görme merkezinde sızıntılara ve görmede ciddi kayıplara yol açan “yaş” tipi mevcuttur. Kuru tipinde ilerlemeyi önlemek için göze özel vitaminler, yaş tipinde ise göze iğneler yapılır. Sigara içenlerde yaşa bağlı sarı nokta hastalığına yakalanma riski hiç sigara içmemiş olanlara kıyasla 3 kat daha yüksektir.



Şeker hastalığının göze vurması (Diyabetik retinopati)



Şeker hastalığı olup da sigara içenlerde, şeker hastalığının göze vurma riski daha yüksektir. Şeker hastalığı göz damarlarını tahrip ederek görme kaybına, hatta körlüğe yol açabilir. Şeker hastalığı olanların sigarayı bırakması ve düzenli aralıklarla göz dibi muayenesi yaptırması bu nedenle çok önemlidir.



Görme siniri (optik sinir) problemleri



Gözü, beyine bağlayan sinire “göz siniri (optik sinir)” adını veriyoruz. Bu sinirde tahribat olması körlüğe yol açabilir. Sigara içenlerde optik sinir problemlerine yakalanma riski daha yüksektir. Optik siniri tahrip eden göz tansiyonu (glokom) riski de sigara içenlerde artar.



Üveit



Göz duvarının orta tabakasına “üvea” denir. Üveanın inflamasyonu (iltihaplanması) ise “üveit” adını alır. Üveit, gözde kızarma, ağrı ve görme problemlerine yol açar. Sigara, üveit riskini 2.2 kat artırır.



Graves hastalığı



Tiroid bezinin, gözlerde dışarı çıkıkla seyreden hastalığına “Graves hastalığı” denir. Graves hastalığı olup da sigara içenlerde hastalık daha fazla ilerler.

Yenidoğanda sigaraya bağlı göz hastalığı



Gebelik sırasında sigara içen kadınlar, zararlı toksinleri plasentadan doğmamış bebeğe geçirirler. Bu toksinler bebekte şaşılık (göz kayması) ve göz sinirinin gelişmemesi sonucu körlük gibi göz problemlerine yol açar. Ayrıca sigara içen kadınlarda prematüre (erken) doğum riski artar. Prematüre doğan bebeklerde “prematüre retinopatisi” denen ve körlüğe yol açabilen göz problemi gelişebilir.

Göz çevresinde erken yaşlanma



Sigara, cildin normal yaşlanma sürecini hızlandırır. Göz çevresinde “kaz ayağı” dediğimiz kırışıklıkları, kaş çatma çizgilerini, göz altındaki derin çizgileri ve şişlikleri artırır.



Sigaranın içindeki nikotin ve diğer kimyasallar kan damarlarını daraltarak cilt hücrelerine oksijen ve besin akışını azaltır. Sigaranın içindeki kimyasallar, cilt elastikiyeti için gerekli olan yapılara hasar veren moleküler reaksiyonları tetiklerler. Sigara dumanını üflerken gözlere kaçmasın diye yapılan göz kısma hareketi, göz çevresindeki kırışıklıkları artırır. Sigara dumanı, cilt yüzeyini kurutur ve tahrip eder.