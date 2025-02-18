Sahte içkiye bağlı körlük hakkında bilinmesi gerekenler

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İnsanlar neden içkilere yasadışı olarak metil alkol koyuyor?

Metil alkol daha ucuz olduğu için içkilere yasa dışı olarak ekleniyor. Etil alkol yerine metil alkol konmuş bu içkilere “sahte alkollü içki” deniyor.

Metil alkolü, etil alkolden ayırt etmek mümkün mü?

Metil alkol ve etil alkol ayrımını; renk, koku veya tat ile yapmak mümkün değil. Bu ayrım yalnızca laboratuvarda yapılan analizlerle mümkün.

Metil alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Metil alkol vücuda alındığında formaldehite ve daha sonra formik aside dönüşür. Bu dönüşüm, kişinin kanının asidik olmasına yani “metabolik asidoz”a neden olur. Asidoz gelişmesi; göz sinirinde tahribata ve buna bağlı körlüğe yol açar, daha ciddi vakalar ölümle sonuçlanır. Metil alkol kan düzeyinin 20 mg/dL üstünde olması toksik olarak kabul edilmektedir. 40 mg/dL üstü dozlarda çok ciddi etkiler görülebilmekteyken, 80-100 mg/dL düzeyi genellikle ölümcül düzey olarak kabul edilir. 4-15 mL (1-3 tatlı kaşığı) metil alkol içilmesi sonucu körlük, 15-100 mL metil alkol içilmesi sonucunda ise ölüm meydana gelebilmektedir.

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Metil alkol zehirlenmesinin ilk 5 saatteki erken aşamalarını, normal etil alkol tüketiminden ve sarhoşluktan ayırt etmek zor olabilir. Şiddetli belirtiler genellikle 12-24 saatten önce ortaya çıkmaz. Bu belirtiler arasında karın ağrısı, bulantı-kusma, nefes darlığı, bulanık görme ve körlük, bilinç bulanıklığı, nöbet geçirme, denge ve hareket bozukluğu yer alır. Tedavi edilmediği takdirde koma ve solunum durması sonucu ölüm gerçekleşir.

Metil alkol tüketimi ölümcül müdür?

Sadece 15-100 mL metanol içmek, uygun tıbbi tedavi olmadan ölümcül olabilir. Metanol endüstriyel bir kimyasal olduğundan tüketilmemelidir.

Metil alkol zehirlenmesi nasıl tedavi edilir?

Metil alkol zehirlenmesi, alımından sonraki 10-30 saat içinde teşhis edilirse tedavi edilebilir. Birisinin metanol zehirlenmesinden şüpheleniyorsanız, onu derhal diyaliz merkezi olan bir hastaneye götürün.

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“Fomepizol”, metil alkol metabolizmasını önlemek için kullanılan bir antidottur ve oldukça etkilidir. Ancak fomepizol mevcut değilse, kişiye yüksek dozda etil alkol verilir. Bu sayede kişinin karaciğeri metil alkol yerine önce etil alkolü işleyecek, metil alkolün işlenmesi için zaman kazanılacak ve metil alkol zehirlenmesinin başlangıcı geciktirilecektir.

Metil alkol tedavisi için sodyum bikarbonat, abakavir, histamin 2 blokerleri, folat, alkalinizasyon, kortikosteroid, eritropoietin, B12 ve B6 vitaminleri ve folik asit gibi tedaviler de uygulanabilmektedir.

Metil alkolün vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak için diyaliz kullanılır. Diyaliz tedavisinin üstünlüğü, metil alkol ve metabolitlerinin vücuttan uzaklaştırılmasının yanısıra asit-baz bozuklarının tedavisini de gerçekleştirmesidir.