Renk körleri dünyayı nasıl görür?

Renk körleri sanıldığının aksine renkleri görebilirler. Ancak renk körlüğünün tipine göre kimi renkleri soluk görürler ya da kimi renkleri birbirinden ayırt edemezler. Renk körlerinin ayırt edemediği renkler genellikle kırmızı ve yeşildir. Daha nadir olarak mavi ve sarıyı ayırt edemeyen renk körleri de vardır.



Aslında renk körlüğü tanımlaması çok uygun bir tanımlama değil. Çünkü körlük söz konusu değil. Onun yerine “renk görme bozukluğu” demek daha doğru olacaktır.



Renk körlüğü tahmin edilenden çok yaygındır. Çoğunlukla cinsiyete bağlı kalıtım gösterir. Bu yüzden erkeklerde kadınlardan çok daha sık izlenir: Yaklaşık 12 erkekten biri (%8) ve 200 kadından biri (%0,5) çeşitli derecelerde renk körüdür.

Renk körlüğü neden olur?



Renkleri gözün retinasındaki “kon” ismi verilen hücreler sayesinde görürüz. Bu hücreler normalde “mavi”, “yeşil” ve “kırmızı” dalga boyundaki ışığa duyarlı pigmentler içerir. Renk körlerinde bu pigmentler belli oranlarda azalmıştır ya da hiç yoktur. Renk körlüğü erkek çocuklarının ilkokul dönemindeki başarısını etkileyebilmektedir. Günlük hayattaki bütün dezavantajlarının yanı sıra, renk körlerinin sahip olduğu şaşırtıcı bir avantaj ise askerlik sırasında kamuflajı rahatlıkla fark edebilmeleridir.



Normal renk hissine sahip kimi migren hastaları ise atak öncesinde geçici bir renk körlüğü yaşayabilmektedir.

Renk körlüğü tanısı nasıl konur?



Göz doktorunuz muayene sırasında size renkli kartlar gösterir. Bu kartlardaki rakamları ve şekilleri doğru söyleyememeniz renk körü olduğunuzu gösterir.



Renk körleri özel filtreli gözlük camları ve kontakt lenslerle renkleri ayırt edebilirler



Renk körlüğünü tamamen tedavi etmek mümkün değil. Ama renk körlüğünün tipine göre özel filtreli gözlük camları veya kontakt lensler, renk körlerinin renkleri ayırt edebilmesini sağlıyor. Filtreli yumuşak kontakt lensler numaralı veya numarasız olabiliyor.



Renk körleri için pratik öneriler



Renk körü olduğunuzu erken yaşlarda öğrenirseniz, meslek seçiminizi ona göre planlayabilirsiniz. Grafik tasarımı gibi meslekler, renk algısının normal olmasını gerektirir. Ayrıca renkli elektrik kablolarını birbirinden ayırt etmeyi gerektiren meslekler de renk körleri için uygun değildir. Tıbbın cerrahi dalları da yine renk körleri için uygun olmayabilir.



Renk körleri, giysilerinin renklerini yakınlarından öğrenerek etiketleyebilir ve böylece renk uyumsuzluklarından kaçınabilir.



Anaokulu ve ilkokulun ilk yıllarında pek çok öğretici materyal, renk algısına dayanır. O nedenle çocuğunuz renk körü ise öğretmenini bu konuda bilgilendirmeniz yararlı olacaktır. Böylece öğretmeni dersleri ve sunumları uygun şekilde planlayabilir.