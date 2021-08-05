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GeriProf. Dr. Banu Coşar Neden göz yaşı dökeriz?
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Neden göz yaşı dökeriz?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
05.08.2021 - 16:51 |  Son Güncelleme:

Neden göz yaşı dökeriz?

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Neden göz yaşı dökeriz?

Bazen sevinçten, bazen üzüntüden, bazen de sadece soğan doğrarken göz yaşı dökeriz…

Üç tip gözyaşı vardır:

Bazal göz yaşı

Bazal gözyaşı, gözlerimizi her an ıslak tutan gözyaşı tipidir. Bazal gözyaşı, gözlerimiz ile dünya arasındaki bir bariyerdir, pislik ve atıkları gözden uzak tutar. Bazal gözyaşı, gözümüzün kornea (şeffaf) tabakasını nemlendirir, besler ve korur. 

Refleks göz yaşı

Refleks gözyaşı; duman, soğan kokusu ve yabancı cisim gibi rahatsız edici etkenleri gözlerimizden uzaklaştırmak için salınır. Refleks gözyaşının miktarı bazal gözyaşından daha fazladır ve refleks gözyaşında bakterilerle savaşacak antikorlar daha fazla bulunabilir. 

Emosyonel göz yaşı

Mutluluk, acı, korku ve diğer duygusal durumlar emosyonel gözyaşının salınımına yol açar. Emosyonel gözyaşında, bazal ve refleks gözyaşında bulunmayan ilave hormonlar ve proteinler mevcuttur. Kadınların erkeklerden 3-4 kat sık ağladığı bilinmektedir.

Göz yaşının 3 tabakası var:

1. İç mukus tabaka: Göz yaşının göz yüzeyine tutunmasını sağlar.
2. İç sıvı tabaka: Gözü nemli tutar, bakterileri iter ve korneayı korur. 
3. Dış yağ tabakası: Göz yaşının dış yüzeyini görüş için pürüzsüz tutar ve diğer tabakaların buharlaşmasını önler. 

Göz yaşı nasıl üretilir?

Göz yaşını, gözümüzün dış üst kısmındaki “göz yaşı bezi” üretir. Gözümüzü kırptıkça, göz yaşı göz yüzeyine dağılır. Göz yaşı, daha sonra gözümüzün alt ve üst köşelerindeki “punktum” denen kanallardan buruna geçer. 

Yaşlandıkça göz yaşı salgımız azalır

Yaşlandıkça bazal gözyaşı miktarımız azalır ve bu durum göz kuruluğuna yol açar. Göz kuruluğuna yol açan diğer durumlar, gebelik ve menopozdur. Kontakt lens kullanımı ve kimi ilaçlar da göz kuruluğuna neden olur. Ayrıca klimalar, kaloriferler ve dijital ekran kullanımı da göz kuruluğunun diğer yaygın nedenleri arasındadır.  

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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