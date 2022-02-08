Metavers göz sağlığımızı nasıl etkileyecek?

Çocuklar VR gözlük kullanabilir mi?

VR gözlük üreticileri, bu gözlüklerin 12-13 yaştan küçükler tarafından kullanımının uygun olmadığını belirtmekte… Bu sınırlama içerik açısından getirilebilir ancak gözlüklerin göz gelişimi açısından bilinen bir zararı yok… Elbette yine de dijital ekran kullanımıyla ilgili yaş sınırlamaları, VR gözlükler için de geçerli: İki yaş altındaki bebekler dijital ekranlara bakmamalı. İki-beş yaş arasındaki çocukların, 1 saatten fazla dijital ekrana bakmalarına izin vermeyin. Beş-onsekiz yaş arasındakiler ise ise eğlence amaçlı olarak 2 saatten fazla dijital ekrana bakmasın…

VR gözlükler, göz kuruluğu yapıyor

Diğer dijital araçlar gibi, VR gözlüklerin de fazla kullanımı göz kırpma sıklığının düşmesine ve buna bağlı olarak gözlerin kurumasına neden oluyor. Göz kuruluğu; gözlerde yanma, batma, kızarma, kaşıntı, bulanık görme ve yorgunluk hissine yol açıyor.

VR gözlükler, taşıt tutması belirtilerine yol açabiliyor

Hareketli bir cisme bakmak, gerçek fiziksel aktivitedeki görsel sinyallerin benzerini beyne yolluyor. Bu durum taşıt tutmasına benzer belirtiler oluşturabiliyor. Bu belirtiler arasında baş dönmesi, bulantı ve kusma yer alıyor.

Göz bozukluğu olanlar, VR gözlük altına kendi dereceli gözlük veya kontakt lenslerini takmalı

Miyop, hipermetrop veya astigmat olanların; VR gözlükleri kendi gözlük veya kontakt lenslerinin üstüne takması gerekiyor.

Göz tembelliği veya göz kayması olanlar, VR gözlüklerle 3 boyutlu göremeyebiliyor. Ayrıca VR gözlüklerle, göz yorgunluğu ve başağrısı yaşamaya daha yatkın oluyorlar.