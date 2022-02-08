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GeriProf. Dr. Banu Coşar Metavers göz sağlığımızı nasıl etkileyecek?
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Metavers göz sağlığımızı nasıl etkileyecek?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
08.02.2022 - 17:39 |  Son Güncelleme:

Metavers göz sağlığımızı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Metavers göz sağlığımızı nasıl etkileyecek?

İnternetin gelecek versiyonu olarak tanımlanan “metavers” son günlerde sıkça konuşuluyor ve merak ediliyor. “Sanal evren” veya “evren ötesi” olarak Türkçeleştirebileceğimiz metavers’e, VR (virtual reality, sanal gerçeklik) gözlüklerle giriliyor. VR gözlükler; ekranın sınırlayıcılığı olmaksızın, gerçek boyutlarında ve 3 boyutlu sanal bir çevre deneyimi sağlıyor. VR gözlükler, 2 göze hafifçe farklı görüntüler sunarak, derinlik hissi sağlıyor. Ayrıca, aşağı-yukarı ve yanlara baktığınızda görüntüyü önünüzde kaydırıyorlar.

Çocuklar VR gözlük kullanabilir mi?

VR gözlük üreticileri, bu gözlüklerin 12-13 yaştan küçükler tarafından kullanımının uygun olmadığını belirtmekte… Bu sınırlama içerik açısından getirilebilir ancak gözlüklerin göz gelişimi açısından bilinen bir zararı yok… Elbette yine de dijital ekran kullanımıyla ilgili yaş sınırlamaları, VR gözlükler için de geçerli: İki yaş altındaki bebekler dijital ekranlara bakmamalı. İki-beş yaş arasındaki çocukların, 1 saatten fazla dijital ekrana bakmalarına izin vermeyin. Beş-onsekiz yaş arasındakiler ise ise eğlence amaçlı olarak 2 saatten fazla dijital ekrana bakmasın…

VR gözlükler, göz kuruluğu yapıyor

Diğer dijital araçlar gibi, VR gözlüklerin de fazla kullanımı göz kırpma sıklığının düşmesine ve buna bağlı olarak gözlerin kurumasına neden oluyor. Göz kuruluğu; gözlerde yanma, batma, kızarma, kaşıntı, bulanık görme ve yorgunluk hissine yol açıyor.

VR gözlükler, taşıt tutması belirtilerine yol açabiliyor

Hareketli bir cisme bakmak, gerçek fiziksel aktivitedeki görsel sinyallerin benzerini beyne yolluyor. Bu durum taşıt tutmasına benzer belirtiler oluşturabiliyor. Bu belirtiler arasında baş dönmesi, bulantı ve kusma yer alıyor.

Göz bozukluğu olanlar, VR gözlük altına kendi dereceli gözlük veya kontakt lenslerini takmalı

Miyop, hipermetrop veya astigmat olanların; VR gözlükleri kendi gözlük veya kontakt lenslerinin üstüne takması gerekiyor.

Göz tembelliği veya göz kayması olanlar, VR gözlüklerle 3 boyutlu göremeyebiliyor. Ayrıca VR gözlüklerle, göz yorgunluğu ve başağrısı yaşamaya daha yatkın oluyorlar.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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