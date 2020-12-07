Maskeden buğulanan gözlük camlarınızı temizlemek için ipuçları

Gözlük camlarının buğulanmasının nedeni; nefesimiz, terimiz veya havadaki su buharının nispeten soğuk olan gözlük camları ile temas edince buğu olarak gördüğümüz minik su damlacıklarına dönüşmesidir. Peki, gözlük camlarımızın buğulanmasını önlemek için neler yapabiliriz?

Gözlük camlarınızı her sabah sıvı sabun ile yıkayın

Sabah gözlüğünüzü takmadan önce, gözlük camınızın üstüne sıvı sabun sıkın. Elinizle camı ovalayın. Daha sonra su ile camdaki sabunu akıtın ama bu aşamada ovalamayın. Gözlük çerçevesini sallayarak fazla suyu camın üzerinden akıtın. Gözlük camlarının kendiliğinden kurumasını bekleyin ya da mikrofiber bir bez veya yumuşak bir havlu ile nazikçe (fazla ovalamadan) kurulayın. Maskeyi taktıktan sonra gözlük camlarınızın buğulanmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni sabunlu suyun cam üzerinde ince bir film tabakası bırakması ve yüzey gerilimini düşürerek su moleküllerinin buğu tabakası oluşturmasını engellemesidir.

Camlarınıza hasar vermemek için diş macunu veya tıraş köpüğü gibi ürünler kullanmayın.

Gözlük camına özel buğu önleyici sprey ya da bez kullanabilirsiniz

Her ne kadar gözlük camına özel üretilmiş olsa da, buğu önleyici spreyler uzun süreli kullanım sonunda gözlük camlarınızın kaplamalarını bozabilir. Buğu önleyici gözlük camı bezleri ise, cam kaplamaları açısından spreylere göre nispeten daha güvenlidir.

Buğu önleyici kaplaması olan gözlük camları kullanın

Gözlük camı alırken, buğu önleyici kaplaması olmasına dikkat edin. Buğu önleyici kaplamalar hem kışın soğuk-sıcak geçişlerinde yaşanan hem de pandemi nedeniyle maske kullanımının yarattığı buğulanma sorununu çözer.

Maskenizin üst kısmını sıkılaştırın veya bant ile burnunuza yapıştın

Kullandığınız maskenin burun kısmında biçim verilebilir bir parça (tel) olmasına dikkat edin ve teli burnunuzun üstünde sıkılaştırın. Bu sayede maskenin üst kısmından gözlük camına ulaşan nefes miktarı ve dolayısıyla buğulanma azaltılabilir. Ayrıca maskenin üst kısmını bant ile burun üstüne yapıştırabilirsiniz.

Gözlüklerinizi ayarlayın

Eğer gözlüklerinizin burun kısmında plaket varsa, plaketleri gözlüğü gözünüzden uzaklaştıracak şekilde ayarlayın. Bu sayede nefesiniz yüzünüz ile gözlük camı arasında sıkışıp kalmak yerine, camlardan uzağa doğru yönlenebilir. Ancak gözlük camlarını yüzünüzden fazla uzaklaştırmak da gözlük ayarını ve dolayısıyla görüşünüzü bozabilir. O nedenle plaket ayarlarını aşırıya kaçmadan yapmalısınız.