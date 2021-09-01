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GeriProf. Dr. Banu Coşar Küresel ısınma göz sağlığımızı tehdit ediyor
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Küresel ısınma göz sağlığımızı tehdit ediyor
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Fotoğraf: iStock
01.09.2021 - 14:20 |  Son Güncelleme:

Küresel ısınma göz sağlığımızı tehdit ediyor

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Küresel ısınma göz sağlığımızı tehdit ediyor

İklim değişikliği ya da küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artması nedeniyle gelişiyor. Bu gazlar; fosil yakıt tüketimi, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler nedeniyle artıyor.

İklim değişikliği; kuraklık, çölleşme, sel, fırtına, hortum gibi meteorolojik olaylarda artış ile kendini gösteriyor.

Küresel ısınmanın pek çok göz hastalığında da artışa yol açacağı öngörülüyor:

Gözdeki mantar enfeksiyonları

Gözümüzün renkli kısmı üzerindeki saydam tabakaya "kornea" adını veriyoruz. Sıcak iklimlerde örneğin güney Hindistan’da korneanın mantar enfeksiyonları (fungal keratit) yaygın... Isınmada ortalama 3°C’lık bir artışla mantar enfeksiyonları, Türkiye’de de daha sık izlenebilir.

Trahom

Trahom, geçmişte ülkemizde özellikle doğu bölgelerimizde ciddi ve yaygın bir problemdi. Görme kaybına yol açabilen trahom hastalığı, hijyen yetersizliği sonucu yayılıyor. İklimin ısınmasıyla trahom tekrar hortlayabilir.

Katarakt

Gözümüzün içindeki lensin saydamlığını kaybetmesine katarakt adını veriyoruz. Sıcaklıkta 10°C’lık bir artış, lenste katarakta yol açan kimyasal reaksiyonları 2 kez artırıyor…

Ozon tabakasının incelmesi göz sağlığımızı bozuyor

Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesi sonucu, güneşten daha fazla ultraviyole (UV) ışını dünyamıza ulaşıyor… Ozon tabakasının delinmesinin nedeni insan yapımı holokarbonların aşırı tüketimi…

Ultraviyole radyasyonu artışı cildimizi, bağışıklık sistemimizi ve gözlerimizi etkiliyor. Ultraviyole hasarı şu göz hastalıklarına yol açıyor:

Fotokeratit

Korneanın en üst tabakasında ultraviyole hasarına “fotokeratit” adı veriliyor. Bu durum karda fazla güneş ışığı yansımasında da görüldüğü için “kar körlüğü” olarak biliniyor.

Klimatik droplet keratopati

Klimatik droplet keratopati, korneada gri bir renk değişimi ve görme azalmasına yol açıyor.

Pterjiyum

Pterjiyum, halk arasında “göze et yürümesi” veya "kuş kanadı" olarak biliniyor. Pterjiyum hem estetik olarak hoş görünmüyor, hem de gözde batma ve görme azlığı gibi şikayetlere yol açıyor.

Konjonktiva kanserleri

Göz akının üstündeki zara “konjonktiva” adı veriliyor. UV hasarı, konjonktiva kanserlerinde artışa yol açıyor.

Katarakt

Ultraviyolenin kataraktla ilişkili olduğu biliniyor.

Uvea (gözün orta duvar tabakası) melanomları

UV ışınlarındaki artış, gözün uvea tabakasındaki kanserleri sıklaştırıyor.

Yaşa bağlı makula dejeneransı (yaşa bağlı sarı nokta hastalığı)

İleri yaşlarda görme kaybının en önemli sebeplerinden biri olan yaşa bağlı sarı nokta hastalığının ultraviyole ile ilişkili olduğu biliniyor.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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