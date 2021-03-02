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GeriProf. Dr. Banu Coşar Kullandığımız ilaçlar göz sağlığımızı nasıl etkiliyor?
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Kullandığımız ilaçlar göz sağlığımızı nasıl etkiliyor?
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Fotoğraf: iStock
02.03.2021 - 15:23 |  Son Güncelleme:

Kullandığımız ilaçlar göz sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Kullandığımız ilaçlar göz sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Günlük hayatta hastalıklar ve stres nedeniyle pek çok ilaç kullanabiliyoruz. Oysa bu ilaçların göz sağlığımıza zararlı etkileri de var …

“Depresyon” veya depresyonun daha hafif formu olan “distimi”, stresli hayatımızın yaygın sorunlarından biri. Distimiyi, sürekli bir mutsuzluk veya memnuniyetsizlik hali olarak tanımlamak da mümkün.

Yaygın kullanıldıkları için, antidepresanların göz sağlığı üzerindeki kimi olumsuz etkilerine de sıklıkla rastlanabiliyor. Bu yan etkiler özellikle trisiklik antidepresan denen ilaç grubuyla izleniyor. Bu ilaçlar göz içindeki lensin kasılma fonksiyonunu bozarak, bulanık görmeye yol açabiliyorlar. Böyle bir yan etki ortaya çıktığında, bu ilacı başka bir gruptan antidepresanla değiştirmek gerekebiliyor. 

Ayrıca antidepresanlar, göz kuruluğuna yol açıyor. Göz kuruluğu kendisini gözlerde yanma, batma, kızarma, refleks yaşarma ve bulanık görme ile belli ediyor.

Ağrı kesiciler ışık hassasiyeti yaratıyor

Ağrı kesiciler (analjezikler) gündelik hayatta en sık ve genellikle reçetesiz kullanılan ilaç grubu. Ağrı kesicilerin 3 temel tipi var:

  • Parasetemol (asetaminofen)
  • NSAID (steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar)
  • Narkotik ilaçlar (opioidler)

NSAID grubu ağrı kesiciler gözlerde ışık hassasiyeti yaratıyor. Güneş ışığı ile karşılaştıklarında bu gruptan ilaçlar gözde reaksiyon oluşturuyor. Bu gruptan özelikle 2-arypropionik asit, ışık hasasiyeti ile ilişkili ama diğer ilaçlar da (piroxicam, diclofenac ve benzydamine) ışık hassasiyeti görülüyor.

Morfin gibi narkotik ağrı kesiciler ise göz bebeğini küçültüyor. 

Kortizon katarakt ve glokom (göz tansiyonu) hastalığına yol açıyor

Kortizon, doğal (vücudun kendisinin de ürettiği) kortikosteroid hormonudur. Kortikosteroidlerin kullanıldığı hastalıklardan bazıları şunlar:

  • Alerjik reaksiyonlar
  • Astım
  • Beyin tümörleri
  • Böbreküstü bezi yetmezliği
  • Eklem ağrıları
  • Cilt hastalıkları
  • Hepatit
  • Barsak hastalıkları
  • Göz hastalıkları: Göz iltihabı, alerjik göz hastalığı, göz operasyonları

Kortikosteroidler, hap/pomad/iğne veya göz damlası olarak kullanılabiliyor. Gözlerde yarattıkları yan etkiler şunlar:

  • Katarakt: Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı gözde katarakt gelişimine yol açabiliyor. 
  • Göz içi basınç artışı: Kortikosteroidlere bağlı olarak göz tansiyonu yükselebiliyor.
  • SSR (gözün sarı noktasında su toplanması): Kortikosteroidlere bağlı olarak, gözün sarı noktasında su toplanabiliyor ve görme kaybı oluşabiliyor. Bu görme kaybı kalıcı olabileceği gibi, tamamen veya kısmen iyileşebiliyor.

Doğum kontrol hapı kullananlar kontakt lens toleransı düşebiliyor
 
Doğum kontrol hapları göz kuruluğuna yol açıyor. Bu nedenle doğum kontrol hapı kullananlarda, kontakt lens toleransı ve konforu düşebiliyor.

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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