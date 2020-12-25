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GeriProf. Dr. Banu Coşar Kış mevsimini gözlerimizi kurutmadan atlatmak için 5 tavsiye
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Kış mevsimini gözlerimizi kurutmadan atlatmak için 5 tavsiye

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Fotoğraf: iStock
25.12.2020 - 10:38 |  Son Güncelleme:

Kış mevsimini gözlerimizi kurutmadan atlatmak için 5 tavsiye

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Kış mevsimini gözlerimizi kurutmadan atlatmak için 5 tavsiye
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Kış aylarında havanın soğumasıyla, uzun süre boyunca kapalı ortamlarda kalıyoruz. Kaloriferli ve klimalı bu ortamlar, ısı ve düşük nem yüzünden gözlerimizin kurumasına yol açıyor. Açık havada ise rüzgar yüzünden gözlerimiz kuruyor. Ayrıca kış aylarında hava kirliliği fazlalaşıyor ve havadaki bu kimyasallar gözyaşında eriyerek göz yüzeyini kurutuyor.

Kışın bu çevresel faktörler yüzünden gözlerimizin kurumasını engellemek için şu 5 önlemi almayı ihmal etmeyelim...

Bulunduğunuz mekanları nemlendirin

Ortam havasının kuruluğu, göz kuruluğunu iyice artırır. Kaloriferin üstüne su kabı koyarak veya soğuk buhar makinesi ile ortamı nemlendirmek; gözyaşımızın buharlaşmasını azaltır ve gözümüzün kurumasını önler.

Bol su için

Su içmenin vücudumuz için sayısız yararlarının yanı sıra, göz kuruluğuna da olumlu etkisi vardır. Az su tükettiğimizde gözyaşı üretimi azalır. O nedenle bolca su içmeyi ihmal etmeyelim.

Rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük takın

Rüzgar gözümüzü kurutur. Göz yüzeyi çok kuruyunca, bünyemiz bunu telafi etmek ister ve gözlerimizden refleks bir yaş boşanır. Yani rüzgarda gözlerimizin yaşarması -tezat gibi görünse de- aslında göz kuruluğunun bir belirtisidir. Gözlerimizi bu kadar kurutmamak için kışın rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük kullanmamızda fayda var...

Beslenmenize dikkat edin

Haftada en az 2-3 kez balık (özellikle somon, sardunya, ton balığı) tüketmek; balıktaki zengin omega-3 içeriği sayesinde göz kuruluğuna iyi gelir. Ayrıca ıspanak, karnabahar, ceviz gibi gıdalar da bolca omega-3 içerir ve göz kuruluğuna karşı faydalıdır.

Suni gözyaşı damlası kullanın

Hele dijital ekran kullanımınız yoğunsa, gözlerinizi suni gözyaşı damlaları ile nemlendirin. İçlerinde prezervan madde içermeyen suni gözyaşlarının göze hiçbir toksik etkisi yoktur, lüzum duyduğunuz sıklıkta kullanabilirsiniz.

Çözümü var: Maske takarken gözlük camlarınız buğulanıyorsa…Çözümü var: Maske takarken gözlük camlarınız buğulanıyorsa…

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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