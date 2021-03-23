Kirpik diplerinizde kızarıklık ve beyaz birikintiler varsa, blefaritiniz olabilir

Anterior blefarit; Stafilokok ve Demodex gibi mikroplara bağlı olarak ya da cilt tipine bağlı olarak gelişiyor. Posterior blefaritte ise, meibomian (yağ) bezlerinin işlev bozukluğu söz konusu... Anterior blefarit; Stafilokok ve Demodex gibi mikroplara bağlı olarak ya da cilt tipine bağlı olarak gelişiyor. Posterior blefaritte ise, meibomian (yağ) bezlerinin işlev bozukluğu söz konusu...

Blefarit belirtileri ve bulguları neler?



• Gözlerde yanma-batma

• Kirpik diplerinde birikinti ve kepeklenme

• İrite, yaşaran gözler

• Kirpik diplerinde kaşıntı

• Kirpik diplerinde kızarma

• Gözlerde yabancı cisim (kum) varmış hissi

• Kirpik dökülmesi



Blefaritinizin alevli olduğu zamanlarda kontakt lens takmayın



Eğer kontakt lens kullanıcıysanız ve blefaritiniz alevlenirse, o dönemde kontakt lens kullanımına ara vermelisiniz. Aksi takdirde kontakt lenslerinize bakteri ve diğer birikintiler yapışabilir ve keratit (kornea enfeksiyonu) gibi daha ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca blefarit tedavisi için kullanılan kortizonlu damlalar ile kontakt lenslerin bir arada kullanımı, enfeksiyon riski nedeni ile uygun değil.

Blefaritin alevli olmadığı zamanlarda ise kontakt lens tercihi günlük kullan-at kontakt lensler olmalı. Eğer maliyet dezavantajı yüzünden günlük kullan-at kontakt lens kullanılamayacaksa, aylık kontakt lenslerin temizliği için hidrojen peroksitli kontakt lens solüsyonları tercih edilmeli.



Blefarit ve ofis ortamı



Blefaritli olgularda çoğunlukla kuru göz şikayeti de mevcut. Ofis ortamı ise gerek klimatize/kaloriferli nemsiz hava ve gerekse bilgisayar kullanımı yüzünden kuruluk belirtilerini artırıyor. O nedenle blefariti olan hastalar ofis ortamında suni gözyaşı kullanımına özellikle devam etmeli.



Blefarit nasıl tedavi ediliyor?



1. Kirpik dibi temizliği: Kirpik diplerinde mikrop birikimini önlemek, blefarit tedavisinin temelini oluşturuyor. Kirpik dibi temizliği için çeşitli yöntemler kullanılabiliyor. Bu yöntemler arasında en yaygın ve pratik olanlarından birisi; bebe şampuanı ve sıcak su ile her gün kirpik diplerinin yıkanması… Temizlik için tek kullanımlık göz temizleme mendilleri de kullanılabiliyor. Hipokloröz asit (HClO) içeren solüsyonlar (Blefor) ise özellikle son yıllarda tercih ediliyor. Kirpik diplerinde blefarite yol açan mikroplardan birisi olan Demodex’in yok edilmesi için ise “çay ağacı yağı (“tea tree oil”) içeren temizleyiciler etkili.



2. Göz kliniğinde uygulanan tedaviler:



a. Kirpik diplerinin debridmanı: Kirpik diplerinden bakteriler ve Demodex’in göz doktorunuz tarafından pens veya pamuk çubuk gibi aletlerle temizlenmesine “debridman” deniyor. Debridman sırasında tıkalı meibomian (yağ bezi) kanal ağızları açılıyor.



b. Termal pulsasyon (Lipiflow) tedavisi: Isı ile yağlar yumuşatılarak tıkalı Meibomian kanal ağızlarının açılması sağlanıyor.



c. IPL (“intense pulsed light”) tedavisi: Dermatoloji kliniklerinde akne rozasea tedavisi veya cilt gençleştirme için IPL uygulatan hastaların blefarit sorununun da düzeldiğinin fark edilmesi üzerine, IPL tedavisi blefarit için kullanılmaya başlandı. Benim de hastalarım için tercih ettiğim yöntem bu. IPL ile tıkalı Meibomian kanal ağızları açılıyor ve normal yağ akışı sağlanıyor.



3. İlaçlar: Blefarit tedavisinde esas olarak damla, merhem ve hap formunda antibiyotikler kullanılıyor. Son dönemde diğer tedavilerle düzelmeyen posterior blefaritlerde, “takrolimus” içeren merhem de gündemde. Antibiyotiklere ilave olarak kortizonlu damla ve merhemler de blefarit tedavisinde fayda sağlıyor.