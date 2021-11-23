Kirpik dibi iltihabı (blefarit) tedavisinde son gelişmeler

Blefarit nasıl sınıflanıyor?

Göz kapağının ön kısmı etkilendiğinde “ön blefarit”, arka kısmı etkilendiğinde ise “arka blefarit” deniyor.

Ön blefarit; Stafilokok ve Demodex denen mikroorganizmalar nedeniyle veya cilt hastalığına bağlı (seboreik) olabiliyor.

Arka blefarit ise, meibomian (yağ) bezlerinin işlev bozukluğu yüzünden gelişiyor…

Blefarit belirtileri ve bulguları neler?

Gözlerde yanma-batma

Kirpik diplerinde birikinti ve kepeklenme

Gözlerde yaşarma ve iritasyon

Kirpik diplerinde kaşıntı

Kirpik diplerinde kızarma

Gözlerde yabancı cisim (kum) varmış hissi

Kirpik dökülmesi

Blefarit ve kontakt lens kullanımı

Eğer kontakt lens kullanıcıysanız ve blefaritiniz alevlenirse, o dönemde kontakt lens kullanımına ara vermelisiniz. Aksi takdirde kontakt lenslerinize bakteri ve diğer birikintiler yapışabilir ve “keratit” denen ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabilir.

Ayrıca blefarit tedavisi için kullanılan kortizonlu damlalar ile kontakt lensler birarada kullanılmamalı...

Blefaritin alevli olmadığı zamanlarda ise kontakt lens tercihi günlük kullan-at kontakt lensler olmalı. Eğer maliyet dezavantajı yüzünden günlük kullan-at kontakt lens kullanılamayacaksa, aylık kontakt lenslerin temizliği için hidrojen peroksitli kontakt lens solüsyonları tercih edilmeli…

Blefarit ve ofis ortamı

Blefariti olanlarda çoğunlukla kuru göz şikayeti de vardır. Ofis ortamı gerek klimatize/kaloriferli/nemsiz ortam ve gerekse bilgisayar kullanımı yüzünden kuruluk belirtilerini artırır. O nedenle blefariti olanlar, ofis ortamında suni gözyaşı kullanımına özellikle devam etmeli...

Blefarit tedavisi

Kirpik dibi temizliği:

Kirpik diplerinde mikrop ve diğer birikimleri önlemek, blefarit tedavisinin olmazsa olmazı...

Kirpik dibi temizliği için çeşitli yöntemler kullanılabiliyor. Bu yöntemlerden en temel olanı, (göz yakmayan) bebe şampuanı ve sıcak su ile her gün kirpik diplerini yıkamak…

Tek kullanımlık göz temizleme mendilleri de her gün kullanılabiliyor.

Hipokloröz asit (HClO) içeren solüsyonlar son yıllarda daha çok tercih ediliyor... Çünkü HClO hem göz ve göz kapaklarındaki hücrelere toksik değil, hem de diğer ürünlerden farklı olarak blefarit gelişiminde rol alan bakteriyel bir enzim olan lipazı tamamen etkisiz kılıyor.

Demodex akarının ortadan kaldırılması için ise “çay ağacı yağı (“tea tree oil”) içeren temizleyiciler etkili...

Klinikte uygulanan tedaviler:

Kirpik diplerinin temizlenmesi: Bakteriler ve Demodex, pens/pamuk çubuk veya cihaz yardımı ile kirpik diplerinden uzaklaştırılıyor. Tıkalı meibomian kanal ağızları açılıyor.

Termal pulsasyon (Lipiflow) tedavisi: Isı ile yağlar yumuşatılarak tıkalı meibomian kanal ağızlarının açılması sağlanıyor.

IPL (“intense pulsed light”) tedavisi: IPL ile tıkalı meibomian kanal ağızları açılıyor ve normal yağ akışı sağlanıyor.