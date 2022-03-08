Kimlere göz lazer tedavisi yapılmamalı?

Göz Lazer Tedavisi (FemtoLASIK) Nasıl Yapılıyor?

FemtoLASIK tedavisinde gözün şeffaf (kornea) tabakasına 2 farklı lazer uygulanıyor. İlki femtosaniye lazer, yani dalga boyu 1053 nm olan bir kızılötesi lazer... Femtosaniye lazer ile korneada flep adı verilen kapakçık hazırlanıyor.

Diğeri ise excimer lazer, 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihaz... Excimer lazer ile flep altında kalan kornea yatağına yeni bir şekil veriliyor. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişiyor. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Kimler FemtoLASIK Olabilir?

18 yaşını doldurmuş olanlar

Son 1 yıl içinde göz numaraları ilerlememiş olanlar

Miyoplarda 8-10, hipermetrop ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar

Kornea haritası (tomografi) normal olanlar

Korneası yeterli kalınlıkta olanlar

Kimler FemtoLASIK Olamaz?

Gebe/emziren kadınlar

Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar

Romatizma (kollajen doku) hastalıkları olanlar

AIDS hastaları

Keratokonus (normalden ince ve sivri kornea) hastaları

Ciddi göz kuruluğu olanlar

Kataraktı olanlar

Lazer Öncesi Detaylı Göz Muayenesi ve Tetkikler Çok Önemli

Lazer tedavisi sadece 15 dakika sürse de, öncesinde yapılan göz muayenesi ve tetkikleri 1-1.5 saat sürüyor. Lazer öncesi yapılan ölçümler şunlar:

Bilgisayarlı göz numarası ölçümü

Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti

Göz numaralarının tespiti

Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi

Kornea tomografisi (kornea haritası incelemesi)

Kontrast duyarlılığın ölçülmesi

Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü

Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi

Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi

Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi

Muayene ve tetkiklerin titizlikle değerlendirilmesi ve uygun olmayan gözlerin saptanması büyük önem taşıyor. Kornea kalınlığı yeterli olmayan veya kornea şekli düzgün olmayanlara lazer yapılmaması gerekiyor. Aksi takdirde “ektazi” denen ve görme kaybına yol açan kornea hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ektazi gelişirse kornea iyice inceliyor ve şekli sivrileşiyor. Ektazi çapraz-bağlama (cross-linking) denen tedavi ile durdurulabiliyor. Ama sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi tedavi etmektense, önlemek çok daha değerli!