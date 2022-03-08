Kimlere göz lazer tedavisi yapılmamalı?
Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının lazerle tedavisi çok yaygın ve başarılı bir tedavi…Ancak her göz yapısı lazere uygun değil. Uygun olmayan bir göze lazer yapılması, uzun dönemde ciddi göz sorunlarına yol açabilir.
Göz Lazer Tedavisi (FemtoLASIK) Nasıl Yapılıyor?
FemtoLASIK tedavisinde gözün şeffaf (kornea) tabakasına 2 farklı lazer uygulanıyor. İlki femtosaniye lazer, yani dalga boyu 1053 nm olan bir kızılötesi lazer... Femtosaniye lazer ile korneada flep adı verilen kapakçık hazırlanıyor.
Diğeri ise excimer lazer, 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihaz... Excimer lazer ile flep altında kalan kornea yatağına yeni bir şekil veriliyor. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişiyor. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor.
Kimler FemtoLASIK Olabilir?
- 18 yaşını doldurmuş olanlar
- Son 1 yıl içinde göz numaraları ilerlememiş olanlar
- Miyoplarda 8-10, hipermetrop ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar
- Kornea haritası (tomografi) normal olanlar
- Korneası yeterli kalınlıkta olanlar
Kimler FemtoLASIK Olamaz?
- Gebe/emziren kadınlar
- Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar
- Romatizma (kollajen doku) hastalıkları olanlar
- AIDS hastaları
- Keratokonus (normalden ince ve sivri kornea) hastaları
- Ciddi göz kuruluğu olanlar
- Kataraktı olanlar
Lazer Öncesi Detaylı Göz Muayenesi ve Tetkikler Çok Önemli
Lazer tedavisi sadece 15 dakika sürse de, öncesinde yapılan göz muayenesi ve tetkikleri 1-1.5 saat sürüyor. Lazer öncesi yapılan ölçümler şunlar:
- Bilgisayarlı göz numarası ölçümü
- Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti
- Göz numaralarının tespiti
- Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi
- Kornea tomografisi (kornea haritası incelemesi)
- Kontrast duyarlılığın ölçülmesi
- Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü
- Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi
- Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi
- Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi
Muayene ve tetkiklerin titizlikle değerlendirilmesi ve uygun olmayan gözlerin saptanması büyük önem taşıyor. Kornea kalınlığı yeterli olmayan veya kornea şekli düzgün olmayanlara lazer yapılmaması gerekiyor. Aksi takdirde “ektazi” denen ve görme kaybına yol açan kornea hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ektazi gelişirse kornea iyice inceliyor ve şekli sivrileşiyor. Ektazi çapraz-bağlama (cross-linking) denen tedavi ile durdurulabiliyor. Ama sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi tedavi etmektense, önlemek çok daha değerli!