Kilo verme hapları göz sağlığını etkiliyor

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Ozempic, kan şekerinin başarılı şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Ancak gözlerde kimi olumsuz yan etkilere yol açıyor. Bu olumsuz yan etkiler şunlar:

1. Bulanık görme

2. Diyabetik retinopatinin kötüleşmesi: Şeker hastalığının göze vurması bulgularında artış

3. Makulada komplikasyonlar: “Makula” veya “sarı nokta” denen görme merkezinde problemler

Semaglutid Gözleri Nasıl Etkiliyor?

Semaglutid, yemek yerken tok hissetmemizi sağlayan GLP-1 hormonu gibi etki ederek insanların kilo vermesine ve kan şekerini kontrol etmesine yardımcı oluyor. Bu hormon aynı zamanda vücudun daha fazla insülin üretmesini sağlayarak kan şekerini düşürüyor.

Vücutta şeker seviyesinde bir değişiklik meydana geldiğinde, göz merceğinin şekli etkileniyor. Bu da bulanık görmeye yol açıyor. Neyse ki bulanık görme şeklindeki yan etki geçici ve 3-4 ay sonra düzeliyor.

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Semaglutid Körlüğe Neden Olabilir mi?

Yeni bir bilimsel çalışma, semaglutid kullanımı ile kör edici bir göz hastalığı olan NAION (arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati) riskinin artması arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü. Ancak hastaların endişelenmesi veya ilaçlarını bırakması gerektiğine dair henüz yeterli veri bulunmuyor. Nitekim semaglutid kullansın veya kullanmasın, diyabet hastası kişiler zaten NAION riski altında...

Semaglutid Kullanıyorsanız Göz Doktorunuza Haber Verin



Kullandığınız bu tip ilaçları mutlaka göz doktorunuza bildirin ve gözlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Göz doktorunuz görme değişikliklerinizi takip edecek ve uygun tedavileri önerecektir.