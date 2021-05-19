Kataraktla ilgili en çok merak edilenler

Günümüzde kataraktın tek tedavisi ameliyat… Güncel katarakt cerrahisi “fakoemülsifikasyon (fako)” ya da “femtofako” denen yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Fako yönteminde sadece ultrason enerjisi kullanılırken, femtofako yönteminde hem femtosaniye lazer, hem de ultrason enerjileri ile katarakt temizleniyor.

Katarakt çok yaygın bir göz hastalığı olunca, katarakt hakkında merak edilenler de haliyle çok fazla. Katarakt ameliyatıyla ilgili en çok sorulan soruları aşağıda cevapladım:

Katarakt ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapabilirim?

Bir hafta sonra. O zaman zarfında başınızı geriye eğerek, saçlarınızdan akan şampuanlı sular gözünüze kaçmayacak şekilde yardımla saçınızı yıkatabilir ve boyundan aşağı duş alabilirsiniz.



Takılan lens gözümde ne kadar kalabilir?



Ömür boyu.



Kullanılan lensin markası, kalitesi önemli mi?



Evet, Avrupa CE belgesi ve Amerikan FDA onayı olan göz içi lenslerin kullanılması önemlidir. Görme kalitesi; lens materyali ve tasarımından etkilenir. Lens kapsülünün zamanla saydamlığını kaybetmesi de lens tasarımı ile ilişkilidir.



Gözümde tekrar katarakt oluşur mu?



Hayır.



Peki ikincil katarakt denen durum nedir?



Yapay lens, gözün kendi lens kapsülünün içine konur. Bu kapsül bazen saydamlığını yitirir ve görüşü azaltır, bu duruma “ikincil katarakt” veya “arka kapsül kesafeti” denir. Ameliyattan sonra 6. aydan itibaren, kapsülün ortasında lazerle bir pencere açılması gerekebilir.



Dikişli mi ameliyat olacağım, dikişsiz mi?



Günümüzde katarakt cerrahisi dikişsiz olarak gerçekleştirilmektedir.



Lazerle mi ameliyat olacağım?



Güncel katarakt cerrahisi ya fakoemülsifikasyon (fako) dediğimiz yöntemle sadece ultrason enerjisi kullanılarak ya da femtofako dediğimiz yöntemle ultrason+lazer enerjisi kullanılarak gerçekleştirilir.



Ameliyata gelmeden önce, diğer rahatsızlıklarım için kullandığım ilaçlarımı içmeye devam etmeli miyim?

Diğer ilaçlarınızı içmeye devam etmelisiniz. Ancak göz doktorunuza kullandığınız tüm ilaçları önceden bildirmelisiniz.

Ameliyat olacak gözüme damlattığım tansiyon ilacı gibi damlalarım var. Bunları kullanmaya devam edeyim mi?

Kimi göz tansiyonu (glokom) damlalarının ameliyat sırasında göz bebeğinin yeterince genişlemesini önlemek veya ameliyat sonrası inflamasyonu (iltihaplanmayı) artırmak gibi yan etkileri vardır. Göz doktorunuz bu ilaçları kesmek ve başkalarıyla değiştirmek isteyebilir. Mutlaka göz doktorunuza sorunuz.

Ameliyata aç olarak mı gelmeliyim?



Operasyon sadece uyuşturucu damla ile gerçekleştirilecekse aç gelmenize gerek yok. Ama uyuşturucu damlaya ek olarak koldan sakinleştirici (sedasyon) verilecekse, 6 saat önceden yeme ve içmeyi bırakmanız gerekir.



Operasyon gerçekleşirken yapılanları görecek miyim?



Hayır. Sadece karaltılar ve renkler göreceksiniz.



Gözlük takacak mıyım?



Ameliyatınızdan 1 ay sonra gözlük muayeneniz yapılacak.

Göz içine tek odaklı (sadece uzak için) bir lens kondu ise, 100 kişiden 90’ı uzak görüş için gözlük ihtiyacı duymaz. Ama yakını görmek için okuma gözlüğü takar.

Göz içine trifokal (uzak-orta-yakın bir arada) lens kondu ise, hastaların %90’ı uzak ve yakın görüş için gözlük ihtiyacı duymaz.

Gözünde derece kalanlara, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmak için katarakt ameliyatından 3 ay sonra lazer (femtoLASIK) tedavisi yapılabilir.