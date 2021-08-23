Kataraktı önlemek mümkün mü?
Şimdiye dek kataraktı önlemenin ya da yavaşlatmanın bir yolu ispat edilememiştir. Ancak kimi stratejilere dikkat etmek az da olsa fayda sağlayabilir…
Katarakt nedir?
Katarakt, gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesidir. Kataraktın yol açtığı görme kaybının tek tedavisi ameliyattır.
Katarakt genellikle bir ileri yaş hastalığı olmakla birlikte, bebeklerde doğuştan bile görülebilir.
Katarakt riskini artıran pek çok faktör vardır:
- Yaşlanma
- Şeker hastalığı
- Güneşe aşırı maruz kalma
- Sigara
- Obesite
- Yüksek tansiyon
- Göz yaralanması veya iltihabı geçirmek
- Göz ameliyatı geçrmek
- Uzun süre kortizonlu ilaç kullanmak
- Aşırı alkol tüketimi
Katarakta karşı nasıl önlemler alabiliriz?
Maalesef kataraktı önlemenin ya da yavaşlatmanın kesin bir yolu yoktur. Ancak aşağıdaki stratejilere dikkat etmek az da olsa fayda sağlayabilir:
1. Sigarayı bırakın
Sigarayı bırakmak hem göz sağlığınız, hem de genel sağlığınız açısından yararlı olacaktır.
2. Diğer sağlık problemlerine dikkat edin
Şeker hastalığı veya katarakt riskini artıran diğer sağlık problemlerinizin tedavisi için doktorunuzun önerilerine uyun.
3. Sebze ve meyve ağırlıklı, sağlıklı beslenin
Sebze ve meyveler, göz sağlığınızı korumak için pek çok antioksidan içerir.
4. Güneş gözlüğü kullanın
Güneşin ultraviyole ışınları katarakt oluşumuna yol açabilir. Dışardayken UV filtreli güneş gözlüğü kullanın.
5. Alkol tüketimini azaltın
Aşırı alkol tüketiminin katarakt riskini artırdığını unutmayın, aşırı alkol alımını sınırlayın.