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GeriProf. Dr. Banu Coşar Kataraktı önlemek mümkün mü?
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Kataraktı önlemek mümkün mü?
Yazarlar
Fotoğraf: iSTock
23.08.2021 - 17:53 |  Son Güncelleme:

Kataraktı önlemek mümkün mü?

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Kataraktı önlemek mümkün mü?

Şimdiye dek kataraktı önlemenin ya da yavaşlatmanın bir yolu ispat edilememiştir. Ancak kimi stratejilere dikkat etmek az da olsa fayda sağlayabilir…

Katarakt nedir?

Katarakt, gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesidir. Kataraktın yol açtığı görme kaybının tek tedavisi ameliyattır.

Katarakt genellikle bir ileri yaş hastalığı olmakla birlikte, bebeklerde doğuştan bile görülebilir.

Katarakt riskini artıran pek çok faktör vardır:

  • Yaşlanma
  • Şeker hastalığı
  • Güneşe aşırı maruz kalma
  • Sigara
  • Obesite
  • Yüksek tansiyon
  • Göz yaralanması veya iltihabı geçirmek
  • Göz ameliyatı geçrmek
  • Uzun süre kortizonlu ilaç kullanmak
  • Aşırı alkol tüketimi

Katarakta karşı nasıl önlemler alabiliriz?

Maalesef kataraktı önlemenin ya da yavaşlatmanın kesin bir yolu yoktur. Ancak aşağıdaki stratejilere dikkat etmek az da olsa fayda sağlayabilir:

1. Sigarayı bırakın

Sigarayı bırakmak hem göz sağlığınız, hem de genel sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

2. Diğer sağlık problemlerine dikkat edin

Şeker hastalığı veya katarakt riskini artıran diğer sağlık problemlerinizin tedavisi için doktorunuzun önerilerine uyun.

3. Sebze ve meyve ağırlıklı, sağlıklı beslenin

Sebze ve meyveler, göz sağlığınızı korumak için pek çok antioksidan içerir.

4. Güneş gözlüğü kullanın

Güneşin ultraviyole ışınları katarakt oluşumuna yol açabilir. Dışardayken UV filtreli güneş gözlüğü kullanın.

5. Alkol tüketimini azaltın

Aşırı alkol tüketiminin katarakt riskini artırdığını unutmayın, aşırı alkol alımını sınırlayın.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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