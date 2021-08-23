Kataraktı önlemek mümkün mü?

Katarakt nedir?

Katarakt, gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesidir. Kataraktın yol açtığı görme kaybının tek tedavisi ameliyattır.

Katarakt genellikle bir ileri yaş hastalığı olmakla birlikte, bebeklerde doğuştan bile görülebilir.

Katarakt riskini artıran pek çok faktör vardır:

Yaşlanma

Şeker hastalığı

Güneşe aşırı maruz kalma

Sigara

Obesite

Yüksek tansiyon

Göz yaralanması veya iltihabı geçirmek

Göz ameliyatı geçrmek

Uzun süre kortizonlu ilaç kullanmak

Aşırı alkol tüketimi

Katarakta karşı nasıl önlemler alabiliriz?

Maalesef kataraktı önlemenin ya da yavaşlatmanın kesin bir yolu yoktur. Ancak aşağıdaki stratejilere dikkat etmek az da olsa fayda sağlayabilir:

1. Sigarayı bırakın

Sigarayı bırakmak hem göz sağlığınız, hem de genel sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

2. Diğer sağlık problemlerine dikkat edin

Şeker hastalığı veya katarakt riskini artıran diğer sağlık problemlerinizin tedavisi için doktorunuzun önerilerine uyun.

3. Sebze ve meyve ağırlıklı, sağlıklı beslenin

Sebze ve meyveler, göz sağlığınızı korumak için pek çok antioksidan içerir.

4. Güneş gözlüğü kullanın

Güneşin ultraviyole ışınları katarakt oluşumuna yol açabilir. Dışardayken UV filtreli güneş gözlüğü kullanın.

5. Alkol tüketimini azaltın

Aşırı alkol tüketiminin katarakt riskini artırdığını unutmayın, aşırı alkol alımını sınırlayın.