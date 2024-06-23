Katarakt farkındalık ayı: Katarakt nedir, belirtileri neler, tedavisi nasıl olur?

Haberin Devamı

Katarakt nedir?

Katarakt, gözün doğal merceğinin (lensinin) şeffaflığını kaybetmesidir. Katarakt, lensteki proteinlerin parçalanması ve görmeyi bozacak tortular oluşturmasıyla ortaya çıkar.



Kataraktın en yaygın belirtileri arasında bulanık görme, renkleri soluk görme ve çift görme yer alır. Ayrıca katarakt, gözlük derecelerinde değişime yol açar.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır.

Katarakt risk faktörleri

Kataraktların çoğu, yaşlanma sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Yaşlandıkça katarakt riskimiz artar. Çoğumuz 80 yaşımıza geldiğimizde katarakt ameliyatı geçirmiş olacağız…

Ancak katarakt gelişimi için tek risk faktörü yaş değildir. Aşağıdaki risk faktörleri de katarakt olasılığını artırır:

Haberin Devamı

• Diyabet (şeker hastalığı)

• Ailede katarakt öyküsü

• Güneşe fazla maruz kalma

• Kemoterapi yoluyla radyasyona maruz kalma

• Sigara içmek

• Kortizon kullanımı

• Üveit (göz iltihabı) veya tavuk karası (gece körlüğü) gibi bazı göz hastalıkları

• Vitrektomi gibi göz ameliyatları

• Göz travması

Kataraktı önlemek mümkün mü?

Kataraktı önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak katarakt riskini azaltmak ve erken tanı için yine de şunları yapmalısınız:

• %100 UVA/UVB korumalı güneş gözlüğü kullanın

• Sigara içmeyin

• Yılda bir rutin göz muayenesi yaptırın

Katarakt ameliyatında son teknoloji nedir?

Katarakt ameliyatında, kataraktlı mercek çıkarılıp yerine yapay bir mercek konur. Bu ameliyat lokal anestezi (uyuşturucu damla) ve koldan sakinleştirici ilaç (sedasyon) ile gerçekleştirilir. Katarakt ameliyatı 15-20 dakika sürer. İki göz aynı anda ameliyat edilmez, genellikle iki göz arasına 2-7 gün ara konur.

Katarakt ameliyatında son teknoloji “FLACS (femtosaniye laser yardımlı katarakt ameliyatı)” yöntemidir. Bu yöntemde kataraktın ön kapsülünün kesilmesi ve kataraktın parçalara ayrılması laser ile gerçekleştirilir. Laser kesileri, elle yapılan kesilerden daha düzgün olmaktadır. Bu da göz içine konacak yapay merceğin daha iyi merkezlenmesini sağlamaktadır.

Haberin Devamı

Günümüzde göz içine konan merceklerin “monofokal (tek odaklı)”, “trifokal (3 odaklı)” ve “torik” tipleri mevcuttur. Göz içine monofokal (tek odaklı) bir mercek konduğunda yakını görmek için okuma gözlüğü gerekir. Trifokal mercekler ise uzak, orta ve yakın mesafelerde gözlüksüz net görüş sağlar. Trifokal mercekler halk arasında “akıllı mercek” diye bilinmektedir. Astigmatı (uzak ve yakın görüşü etkileyen bir göz bozukluğu) düzelten merceklere ise torik mercek denmektedir.