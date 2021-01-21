Kara çıplak gözle bakmayın!

Kar körlüğü ağrılı bir durum ama neyse ki geçici… Kar körlüğü özellikle kayak, dağ tırmanışı veya snowboard için gidilen yüksek rakımlı yerlerde gelişiyor çünkü yüksek rakımda ultraviyole ışınları da daha güçlü.



Kar körlüğünün belirtileri neler?

Kar körlüğünün belirtileri UV maruziyetinden birkaç saat sonra ortaya çıkıyor. Belirtiler şunlar:

-Göz ağrısı

-Göz yanması

-Göz kızarıklığı

-Gözün içinde yabancı cisim varmış hissi

-Işık hassasiyeti

-Göz yaşarması

-Bulanık görme

-Gözlerde/göz kapaklarında şişme

-Baş ağrısı

-Işıklarla kamaşma ve ışıkların etrafında haleler görme

Kar körlüğü geçici bir durum; belirtiler 24-48 saat içinde düzelmekte…

Kar körlüğü gelişirse ne yapmalı?

Kar körlüğü için ilk yapılacak şey bolca suni gözyaşı damlası damlatarak ve güneş gözlüğü takarak gözleri rahatlatmak... Kullanılan suni gözyaşının içinde koruyucu (prezervan) bulunmamalı.

Ağızdan ağrı kesici alınabilir. Gözler ovalanmamalı çünkü gözleri ovalamak iyileşmenin gecikmesine veya gözlerin mikrop kapmasına yol açabilir.

Kar körlüğünden nasıl korunabiliriz?



Karlı havalarda %100 UV blokajı olan güneş gözlüğü takmayı ihmal etmeyin. Dereceli gözlüklerin fotokromik (ışıkta kararan) camları da kar körlüğüne karşı koruyucudur.

Kayak, snowboard, kar yürüyüşü gibi aktivitelerde ise gözleri üstten ve yanlardan da örten koruyucu gözlükler kullanın.