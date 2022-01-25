Kar ve soğuk havanın gözlerimize 4 olumsuz etkisi

1. Aşırı yaşarma

Soğuk hava ve rüzgar, dışardayken gözlerimizin yaşarmasına neden olabilir. Bundan korunmanın yolu, koruyucu gözlük takmaktır.

2. Göz kuruluğu

Kışın kapalı ortamlardaki ısıtıcılar göz kuruluğuna yol açabilir. Hem göz kuruluğunun, hem de kış mevsimindeki cilt kuruluğu ve dudak kuruması/çatlamasının nedeni; havadaki düşük nem seviyesidir. Kış havasının gözlerimizi kurutmasını önlemek için bol su içmeliyiz. Ayrıca kapalı ortamlarda bir hava nemlendiricisi kullanılabilir.

3. Kar körlüğü

Kar ve buz, yansıtıcı yüzeyler yaratarak gözümüze giren güneş ışığı miktarını artırırlar. Özellikle yüksek irtifada ve açık havada yapılan kış sporları, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına gözlerimizin daha çok maruz kalmasına yol açar.

Güneşin UV ışınları, gözün şeffaf (kornea) tabakasında hasar yaratarak gözlerde yanma, batma, ağrı, ışık hassasiyeti ve geçici bulanık görmeye neden olur.

Kar körlüğünden korunmak için, kayak ve diğer kar sporları sırasında mutlaka UV filtreli bir gözlük takın. Gözlerinizde ağrı ve görme kaybı olursa hemen göz doktoruna başvurun.

4. Görme değişimleri

Aşırı soğuk hava, göz ve göz çevresindeki damarları büzüştürerek bulanık veya çift görmeye yol açabilir. Bu tip görme değişimleri, donma sınırının altındaki ısıda uzun süre dışarıda kalırsanız gerçekleşir.

Eğer soğuk havada görme değişiklikleri farkederseniz, hemen sıcak bir alana geçin. Eğer 30 dakika içinde görmeniz düzelmezse, göz doktoruna başvurun.