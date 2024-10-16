Gözlerimize iyi gelen 36 besin!

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A vitamini içeren turuncu renkli sebze ve meyveler

Göz sağlığı açısından en iyi bilinen besin A vitaminidir.



Gözün retina (ağ) tabakasının, ışık ışınlarını gördüğümüz görüntülere dönüştürmesi için bol miktarda A vitaminine ihtiyaç vardır.



Ayrıca yeterli miktarda A vitamini olmazsa; gözleriniz kurur.



Havuç, iyi bilinen bir A vitamini kaynağıdır. Ayrıca tatlı patates de bol miktarda A vitamini içerir. Kavun ve kayısı gibi meyveler de iyi bir A vitamini kaynağıdır.

C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler

Bir antioksidan olan C vitamini; yediğimiz bazı şeylerin, sağlıksız alışkanlıkların ve çevresel faktörlerin neden olduğu hasarlardan vücudun korunmasına yardımcı olur. Kızartılmış yiyecekler, tütün dumanı ve güneş ışınları, hücrelere zarar verebilecek serbest radikal molekülleri üretebilir. C vitamini yeni doku hücrelerinin onarılmasına ve büyümesine yardımcı olur.

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C vitamini kaynakları arasında portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller bulunur. Şeftali, kırmızı biber, domates ve çilek gibi pek çok başka gıda da C vitamini içerir. Yaşa Bağlı Göz Hastalıkları Çalışmasına (AREDS) göre antioksidanlar yaşa bağlı makula (sarı nokta) dejenerasyonunu ve kataraktı önleyebilir veya en azından geciktirebilir.

E vitamini

Hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olan bir diğer önemli antioksidan ise E vitaminidir. E vitamini avokado, badem ve ayçiçeği çekirdeğinde bulunur.

Omega-3 yağ asitleri içeren soğuk su balıkları

Araştırmalar; soğuk su balıklarından elde edilen omega-3 yağ asitleri açısından zengin beslenmenin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde göz hastalığına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bu balıklar arasında somon, ton balığı, sardalya, pisi balığı ve alabalık bulunur.

Ayrıca; omega-3 gözyaşı üretimini artırabilir.

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Lutein ve zeaksantin açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler ve yumurta

Lutein ve zeaksantin, yeşil yapraklı sebzelerin ve diğer parlak renkli gıdaların pigmentlerinde bulunan antioksidanlardır. Bunlar, görme merkezimiz olan makula (sarı nokta) için gereklidir. Lahana ve ıspanak bolca lutein ve zeaksantin içerir. Lutein ve zeaksantin içeren diğer yiyecekler arasında marul, karalahana, şalgam yeşillikleri, brokoli ve bezelye bulunur. Yumurta da lutein ve zeaksantin açısından zengindir.

Fasulye ve çinko

Çinko minerali, retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve gözlerinizi ışığın zararlı etkilerinden korur. Ancak çinko, vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olmamız için ihtiyaç duyduğumuz bakır miktarını azaltabilir. Neyse ki börülce, barbunya ve lima fasulyesi dahil her türlü fasulye (baklagil) ile ikisini birden artırabilirsiniz. Çinko açısından zengin diğer yiyecekler arasında istiridye, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları ve zenginleştirilmiş tahıllar bulunur.

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Göz sağlığım için ayrıca vitamin ve gıda takviyesi almalı mıyım?

Doğru beslenme ile gözlerimiz için gerekli vitamin ve besinleri alırız.



Ancak yaşa bağlı sarı nokta hastalığı buna bir istisnadır. Eğer yaşa bağlı sarı nokta hastalığınız varsa; göz doktorunuz size ek vitamin ve gıda takviyeleri önerecektir.