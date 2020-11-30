Gözlerimizdeki koronavirüs belirtileri, kışın sık rastlanan adenovirüs belirtileri ile çok benziyor

Adenovirüsün belirti vermeden önce vücudumuzda geçirdiği kuluçka süresi 8 gündür. Göz belirtileri başladıktan sonra da 12 gün boyunca bulaştırıcılık devam eder.

Koronavirüs ile adenovirüsün konjonktiviti birbirine çok benziyor

Koronavirüs geçiren birinde de ateş ve boğaz ağrısının yanı sıra sık olmasa da konjonktivit (göz nezlesi) görülebiliyor. COVID-19 salgınından önce bir hasta biz göz doktorlarına bu belirtilerle başvursa aklımıza tanı olarak hemen adenovirüs gelirdi. Yani adenovirüs ile koronavirüsün hem göz belirtileri hem de grip benzeri belirtileri birbirine bu kadar benziyor.

Koronavirüs konjonktiviti genellikle çift gözü etkiliyor, kulak önündeki lenf bezesinde şişkinliğe yol açıyor, göz akının üstünde zar oluşumu ve kanamalar yapabiliyor. Aynı bulgular adenovirüs konjonktivitlerinde de izleniyor.

Gözünüzde hiçbir belirti başlamadan önce de koronavirüsü etrafınıza bulaştırabilirsiniz

Koronavirüs gözümüzde belirti vermeden önce vücudumuzda 6-12 gün kuluçka süresi geçiriyor. Maalesef belirti görülmeyen bu dönemde hasta virüsü etrafına bulaştırıyor. Sonraki 6-12 günde gözde konjonktivit ve vücutta grip benzeri belirtiler görülüyor. Tüm bu süre boyunca hasta kişi etrafa virüs yaymaya devam ediyor.

Virüsü başkalarına bulaştırmamak için...

Adenovirüs konjonktiviti olanların virüsü yaydıkları dönemlerde başkalarıyla temastan kaçınmaları, havlu ve yastık kılıflarını ayırmaları gerekiyor. Koronavirüs konjunktiviti olanların ise başkalarından tam izolasyonu gerekli...

Viral konjonktivit tedavisi nasıl yapılıyor?

Adenovirüs için de, koronavirüs için de spesifik bir antiviral göz damlası veya ilacı mevcut değil. Başka virüsler için kullanılan antiviral damla veya jellerin faydası konusundaki bilimsel çalışmalar sınırlı ve sonuçları çelişkili... Tedavideki genel yaklaşım; çeşitli dezenfektanların kullanımı... Bu dezenfektanlar; %1'lik povidon-iyot, hipokloröz asit (HOCl) ve şişe formundaki bazı suni gözyaşı damlalarının içinde bulunan benzalkonyum klorür (BAK). Ayrıca göz kapaklarındaki ve göz akındaki şişlik için antihistaminik damlalar kullanılıyor. Kortizonlu damlaların kullanımı da tartışmalı konulardan biri... Kortizonlu damlalar belirtileri baskılayarak hastada geçici bir rahatlama sağlıyor ama bırakıldığında belirtiler geri gelebiliyor, virüsün bulaştırıcılık süresi uzuyor ve gözde yan etkilere yol açabiliyor. Yine de göz doktorunuzun karar vereceği bazı durumlarda kortizonlu damla kullanımı gerekebiliyor...

Konjonktivit belirtileriniz varsa, göz doktorunuza uzaktan görüntülü görüşme ile başvurun

COVID-19 şartlarında bu belirtilere sahip iseniz benim önerim COVID-19 testi yaptırmanız ve göz doktorunuza görüntülü arama ile ulaşmanız... Ayrıca kendinizi karantinaya alarak, adenovirüs de olsa COVID-19 da olsa hastalığı yaymamanız... Nitekim konjonktivitiniz adenovirüs kaynaklı da olsa, koronavirüs kaynaklı da olsa tedavi yaklaşımı benzer olacak...