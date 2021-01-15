Gözlerimiz neden çapaklanır?

Çapak gün boyunca da üretilir ancak gözümüzü kırptıkça göz yaşı sayesinde çapak temizlenir. Uyurken ise göz kırpmadığımızdan, göz köşelerinde ve bazen de kirpik diplerinde çapak birikerek sertleşir.



Uyandığımızda göz köşelerinde bir miktar çapaklanma normaldir. Ancak aşırı miktarda ve sarı yeşil renkte çapaklanma normal değildir. Bu tip çapaklanma aşağıdaki göz hastalıklarının belirtisidir:



- Mikrobik konjonktivit



Gözümüzün ön kısmındaki zarın mikrop kapmasına “mikrobik konjonktivit” adını veriyoruz. Gözümüz mikrop kaptığında gözlerimizde kızarma, batma ve belirgin bir çapaklanma olur. Bu çapaklanma o kadar çok olabilir ki sabah kirpiklerimiz birbirine yapıştığından gözlerimizi açmakta zorlanabiliriz.



- Alerjik konjonktivit



Göz alerjilerinin temel belirtisi kaşıntıdır. Ayrıca sulu veya temizlerken uzayan sümüksü bir çapaklanma da izlenir.



- Kirpik dibi iltihabı (Blefarit)



Kirpik dibi iltihabı; göz kenarlarında kızarma, yağlanma, kaşıntı ve birikintilerle kendini gösterir. Ayrıca kirpik diplerinde sarı veya yeşil çapaklanma görülebilir.



- Arpacık



Arpacık, kirpik dibinde yağ bezi kanal ağzının tıkanması ve içinde yağ ve iltihap birikmesidir. Ayrıca kirpik diplerinde sarı bir çapaklanma izlenir.



-Kornea ülseri



Gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasına “kornea” adını veriyoruz. Korneanın mikrop kapmasına ise “kornea ülseri” diyoruz. Kornea ülseri gözde sadece yoğun çapaklanma yapmaz, şiddetli ağrı ve ışık hassasiyetine de yol açar.



- Gözyaşı kesesi iltihabı (Dakriyosistit)



Gözyaşı kanalı tıkanırsa, gözyaşı kesesinde iltihaplanma gelişir. Gözyaşı kesesi iltihabı, gözde yaşarma ve yapışkan bir çapaklanma ile kendini belli eder. Ayrıca burun kökünde şişlik, ağrı ve kızarıklık izlenebilir.



Ne zaman göz doktoruna başvurmalı?



Az miktar çapaklanma normaldir. Ancak çapağın miktarında artış veya görünümünde değişim fark ederseniz, göz doktorunuza başvurun.



Sabah kirpikleriniz çapakla birbirine yapışıksa gözlerinizi nasıl temizlemelisiniz?



Bir miktar pamuğu sıcak suyla ıslatın ve göz kapaklarınızın üzerinde birkaç dakika tutun. Daha sonra çapağı pamukla bastırmadan silerek temizleyin.