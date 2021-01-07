Gözdeki sinek uçuşmaları tehlikeli mi?

Uçuşmalar çoğu kez masum olduğu halde kimi durumlarda tehlikeli göz hastalıklarının işaretçisi olabilir.

Uçuşmalar neden olur?

Gözümüzün içinde “vitreus” denen bir jel vardır. Yaşa bağlı olarak bu jel büzüşür ve içinde tortular oluşur. Bu tortular “uçuşma”ları meydana getirir. Uçuşmaların tıbbi adı “vitreus opasitesi”dir. Uçuşmalar göz hareketleriyle birlikte hareket eder. Beyaz tavan veya gökyüzü gibi düz ve parlak yerlere baktığınızda uçuşmaları daha çok fark edersiniz. Vitreusun gözün retina (ağ) tabakasından ayrılması da uçuşma görünümüne yol açar.

Uçuşmalar ne zaman geçer?

Uçuşmalar geçmez ama zamanla siz alışır ve dikkatinizi vermedikçe uçuşmaları fark etmezsiniz.

Uçuşmaları ne zaman normal saymamalı?

Uçuşmaların yaşa bağlı veya masum olmadığı durumlar da vardır. Bu durumlar arasında göz iltihabı, göz kanaması ve retina (ağ tabaka) yırtığı yer alır. Göz içine yapılan iğneler veya göz içine silikon verilen göz ameliyatları da uçuşmalara yol açabilir. O nedenle aşağıda saydığım belirtilerde göz doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.

Uçuşmalar için ne zaman göz doktoruna başvurmalısınız?

Uçuşmalar ilk oluştuğunda göz doktorunuza başvurmalısınız.

Uçuşmalarınız yeni oluşmamış olsa bile sayılarında artış varsa, bulanık görme, göz ağrısı, koyu bir perdenin görüşünüzü kapaması ve ışık çakmalarınız varsa yine göz doktoruna başvurmalısınız.

Ayrıca göz yaralanması sonrası oluşan uçuşmalar da göz doktoruna başvurmanızı gerektirir.

Göz doktorunuz göz bebeğinizi damla ile genişlettikten sonra göz dibine bakarak sizi muayene eder.

Uçuşmaların tedavisi mümkün mü?

Uçuşmalar görme kaybına yol açmaz. O nedenle tedavi edilmez. Uçuşmaların lazer ile parçalanması veya uçuşmaların olduğu vitreus jelinin alınması (vitrektomi) mümkündür ancak bu girişimlerin de riskleri olduğu için pek önerilmez. Eğer uçuşmalardan çok rahatsız oluyorsanız, altı ay süreyle alındığında uçuşmaları azaltan ve yeni bir tedavi olan ilaç (hap) tedavisi denenebilir.