Gözdeki her kızarıklık koronavirüsün işareti değildir!

Koronavirüs salgınının hız kazanması ve koronavirüsün gözlerde kızarıklık yapabildiğinin bilinmesi nedeniyle, gözü kızaran herkesi acaba “COVID-19 pozitif miyim?” korkusu sardı. Oysa konjonktivite yol açabilen onlarca farklı bakteri ve virüs var ve her göz kızarıklığını koronavirüse yormamalıyız.

Koronavirüs gözlerde hangi belirtileri veriyor?

Koronavirüse bağlı konjonktivit gözlerde kızarma, çapaklanma, yaşarma ve şişmeye yol açıyor. Bu belirtiler diğer bakteri ve virüslere bağlı konjonktivitlerde de izleniyor. Ayrıca konjonktivitlerin alerjik tipleri de var. Alerjik konjonktivitte göz kaşıntısı daha ön planda olsa da mikrobik konjonktivitlerle karıştırılabilecek diğer şikayetler de izlenebiliyor.

Gözlerinizde kızarma ve çapaklanma varsa, göz doktorunuza başvurun

Göz muayenesinde konjonktivitin nedeninin viral mi, bakteriyel mi olduğu doktorunuz tarafından tespit edilecektir. Gerekli görürse doktorunuz COVID-19’a yönelik veya diğer etkenlere yönelik test isteyebilir. Bakteriyel konjonktivitler antibiyotikli damla ve pomadlarla 2-5 gün içinde hızlıca iyileşirken, viral konjonktivitler daha uzun (2-3 hafta) sürebilir. Hiçbir viral konjonktivit için antiviral göz damlası mevcut değildir. Viral konjonktivitler için tedavi edici özelliği olmayan ama şikayetleri hafifleten rahatlatıcı ya da şişlik giderici damlalar kullanılır. Ayrıca klorinli bir dezenfektan olan HOCl (hipokloröz) ile kirpik dipleri temizlenebilir.

Maskeye ek olarak gözlük ve siperlik takın

Koronavirüs vücudumuza 3 yolla giriyor: Ağız, burun ve gözler… Maske ile ağız ve burnumuzdan vücudumuza koronavirüs girişini önlüyoruz. Ancak maske gözlerimizden vücudumuza koronavirüs girişini engellemiyor. O nedenle maskeye ilave olarak koruyucu gözlük veya siperlik kullanmamızda fayda var.

Koronavirüs gözyaşı ile bulaşabiliyor

Koronavirüs hem gözün kendisini hasta edebiliyor hem de gözlerimizi vücudumuza girmek için bir kapı olarak kullanabiliyor. Ayrıca koronavirüs gözyaşı ve göz salgıları ile başka kişilere bulaşabiliyor.

Koronavirüsün gözden bulaşmasını engellemek için…