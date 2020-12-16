Göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?

Tıbbi adı “göz kapağı miyokimisi” olan göz seğirmesi; göz kapağındaki kasların istemsiz, minik kasılmalarıdır. Göz çevresinde kas başına düşen sinir miktarı fazladır. Bu nedenle göz çevresindeki kasların uyarılması kolaydır ve istemsiz minik kasılmalar kolayca oluşabilir. Ayrıca göz çevresindeki cilt ince olduğundan, bu minik kasılmalar dışarıdan da fark edilebilir.

Seğirmenin temel nedeni yorgunluk, uykusuzluk ve strestir. Aşırı çay ve kafein (kahve, kola) tüketimi de seğirmeye yol açar.

Göz seğirmesi herhangi bir hastalığın işareti değildir

Göz seğirmesinin altında genellikle herhangi bir göz hastalığı ya da nörolojik hastalık yatmaz.

Kimi başka durumlar göz seğirmesi ile karıştırılabiliyor

Göz kapaklarında istemsiz oluşan kimi başka kasılmalar, seğirme ile karıştırılabilir. Ancak aslında bu hastalıkların, seğirmeden çok farklı özellikleri vardır. Örneğin “blefarospazm” denen göz kapağındaki istemsiz ve güçlü kasılmalar, gözlerin tama yakın kapanmasına yol açarak görüşü engelleyebilir. Seğirme ise asla bu şiddette olmaz. “Hemifasiyal spazm” denen durumda ise sadece göz kapağı değil, yüzün yarısı da kasılır. Seğirme ise sadece göz kapakları ile sınırlıdır ve yine hemifasiyal spazmdakinden daha hafif seviyededir.

Ayrıca ışık hassasiyeti, göz yüzeyinde iritasyon, göz kuruluğu, kanımızdaki mineral bozuklukları ve nadiren kansızlık; göz kırpıştırmaya ve göz kısmaya yol açabilir. Bu durumlar seğirmeyi andırsa da, gerçek bir seğirme ile karıştırılmamalıdır.

Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak göz seğirmesine doğrudan neden olmaz

Uzun süre bilgisayara bakmak, göz yüzeyini kurutur. Bu da gözlerde kırpıştırma ve kapatma isteğine yol açabilir. Ancak bu kırpıştırma, gerçek bir seğirme değildir.

Uzun süre bilgisayara bakmak; dijital ekran yüzünden değil, yorgunluk yüzünden dolaylı olarak seğirmeyi tetikleyebilir. Diğer bir deyişle; bilgisayarın seğirme üzerindeki etkisi, sizi uykusuz bırakan ve yoran diğer aktivitelerin etkisinden farklı değildir.

Seğirme günler, haftalar, aylar sürebilir

Eğer bünyenizi hem ruhsal hem de bedensel olarak dinlendirmeyi başaramazsanız, seğirme uzun sürebilir.

Göz seğirmesi için göz doktoruna başvurmalı mıyım?

Göz seğirmesinin altında başka bir hastalık yatmamasına rağmen, başka tip göz kapağı kasılmaları ve kırpıştırma ile karıştırılabileceği için; yine de göz doktoruna başvurmanız uygun olur. Pandemi döneminde uzaktan görüntülü görüşme ile de göz doktorunuza başvurabilir, doktorunuz görüşme sırasında gerekli görürse kliniğe gidebilirsiniz.

Seğirmenin esas tedavisi dinlenmedir

Seğirmenin geçmesi için bol bol dinlenin ve stresten uzaklaşmaya çalışın. Seğirmenin esas tedavisi budur. Çay, kahve ve kola tüketiminizi azaltın. Ayrıca seğirme geçene dek içinde B vitamin kompleksi olan günlük bir multivitamin desteği almanız -faydası kesin olmasa da- önerilir.