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GeriProf. Dr. Banu Coşar Göz sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 6 havuz kuralı
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Göz sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 6 havuz kuralı
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
17.08.2021 - 15:19 |  Son Güncelleme:

Göz sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 6 havuz kuralı

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Göz sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 6 havuz kuralı

Havuz kuralı denince aklınıza “atlamak yasaktır”, “bonesiz girmek yasaktır” gibi kurallar geliyor olabilir. Ama göz sağlığımız için dikkat etmemiz gereken havuz kuralları başka…

1. Havuzun pH değerini ve uygun şekilde dezenfekte edilip edilmediğini öğrenin

Havuzlardaki klor ve diğer kimyasallar; gözlerinizde batma, yanma ve kızarmaya yol açabilir. Göz sağlığı için ideal havuz pH değeri 7.4’dür. Ancak girdiğiniz havuzda bu pH değerinin sağlanıp sağlanmadığını bilmiyorsanız, yüzücü gözlüksüz yüzmeyin.

Uygun şekilde dezenfekte edilmemiş havuzlara ise girmeyin!

2. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra gözlerinize suni gözyaşı damlası damlatın.

Gözümüzün ön kısmını, gözyaşı film tabakamız korur. Ancak havuzdaki kimyasallar gözyaşı film tabakamızı yıkayarak, gözümüzü korumasız bırakır. O nedenle havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra suni gözyaşı damlası damlatarak, gözyaşı film tabakanızı destekleyin.

3. Yüzücü gözlüğü kullanın

Havuzda gözümüzü korumanın en etkili yolu, yüzücü gözlüğü takmaktır. Göz bozukluğunuz varsa, yüzücü gözlükleri dereceli de yaptırılabilir.

4. Kontakt lenslerinizle havuz suyu teması olmasın

Eğer lensle yüzerseniz, suyun içindeki mikroplar kontakt lenslerin yapısındaki gözeneklere yerleşerek, gün boyu göz yüzeyinizde kalırlar. Bu durum ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Havuza girmeden önce ya kontakt lenslerinizi çıkarın, ya da lenslerinizin üstüne su almayan bir yüzücü gözlüğü takın. Eğer unutup da lensle havuza girerseniz, havuzdan çıktığınızda lenslerinizi mutlaka gözünüzden çıkarın.

5. Havuzdan çıkınca yüzünüzü yıkayın

Yüzdükten sonra yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzü yıkamak, hem kirpik diplerinizdeki ve göz kapaklarınızdaki havuz kimyasallarını, hem de havuzdaki mikropları gözünüzden uzaklaştırır. Ayrıca gözlerinizi rahatlatır.

6. Havuza girmeden önce duş almanın zorunlu olduğu havuzları tercih edin

Bir dakikalık duş, vücudumuzdaki kir-ter, makyaj ve deodorant benzeri kimyasalların havuz suyuna karışmasını önler.

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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