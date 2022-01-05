Göz makyajı yaparken bunlara dikkat!

Pek çok göz kozmetiğinin üzerinde “hipoalerjenik”, “göz doktoru onaylı”, “dermatolog” onaylı gibi ifadeler yer alıyor. Ürün seçerken hem bu ifadeleri dikkate almalı, hem de güvenilirliği ile tanınan ve gerekli klinik çalışmaları yürüttüğü bilinen markaları tercih etmeliyiz.

Gözlerimiz için kullandığımız kozmetik ürünler hepimizin bildiği gibi göz farları, göz kalemleri, kapatıcılar, rimel ve eyeliner’dır. Bu ürünlere bağlı olarak alerji problemleri yaşayabileceğimiz gibi, gözlerimizin mikrop kapmasına bağlı problemler de yaşayabiliriz.

Göz ürünlerine bağlı alerjik durumlar 2 tiptir: “Alerjik konjonktivit” ve “kontakt dermatit”. Alerjik konjonktivit gözlerde kaşıntı, kızarma, yaşarma ve şişme ile kendini belli eder. Kontakt dermatit ise göz kapaklarında şişme, ciltte pullanma ve kızarmaya yol açar. Kontakt dermatite bağlı geçici kirpik dökülmeleri de izlenebilir. Bu alerjik problemler, göz için kullandığımız her çeşit makyaj ürünüyle olabilir.

Bu alerjik durumları yaşıyorsak, şunlara dikkat etmeliyiz:

Krem veya losyon şeklindeki formulasyonlar yerine toz farları tercih edin.

Suya dayanaklı değil, suyla çıkan ürünleri tercih edin.

Eskimiş ürünlerinizi atın, kullanmayın.

Eyeliner ve maskaranızı siyah renkte seçin.

İçinde 10’dan fazla bileşen içermeyen ürünleri tercih edin.

Maskarayı kirpik diplerinize kadar getirmeden sürün.

Göz farlarından yeşil-mavi-mor renklerde olanların, toprak-krem tonlarına göre daha fazla alerjik reaksiyona sebep olduğunu aklınızda tutun. Ayrıca parıltılı farlar, mat olanlara göre daha fazla alerjik reaksiyona yol açar.

Gözlerimizin mikrop kapması ise en çok “bakteriyel konjonktivit” tarzında kendini belli eder. Bakteriyel konjonktivitte gözlerimiz kızarır, çapaklanır, batma-yanma gibi şikayetlerimiz olur. Mikroplar, maskara ve eyeliner’ın sıvı ortamında, farlara kıyasla daha sık ürer. O yüzden 3 ayda bir maskaranızı yenilemeniz en sağlıklısı… Sıvı eyeliner’dansa, kalem formunda olanlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca başkalarıyla maskaranızı veya eyeliner’ınızı paylaşmayın.

Makyaj malzemelerinden maskara ve eyeliner’lar göz kapaklarının altında kalıcı boyanmalara yol açabilirler. Bu yaygın ama önemsiz bir durumdur.

Makyaj yaparken bazen kazalar da yaşarız. Örneğin rimel fırçasını yanlışlıkla gözümüze değdirdiğimiz olmuştur. Bu kaza, gözümüzün şeffaf (kornea) tabakasında bir çiziğe yol açabilir. Bu çizik çoğunlukla 24 saat içinde hiçbir kalıcı iz bırakmadan iyileşir ama nadiren ciddi kornea enfeksiyonlarına da yol açabilir. Böyle bir kaza yaşarsanız, göz doktorunuza başvurun.

Ürün seçerken, bu konuları aklımızda bulundurursak, göz sağlığımız konusunda daha özenli davranmış oluruz.