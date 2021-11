Göz lazer tedavisi olmayı düşünenlerin bilmesi gereken 8 şey

iLASIK nedir?

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının femtosaniye lazer ve excimer lazerle “kişiye özel” tedavisine iLASIK adını veriyoruz.

Her göz ve her kornea (lazer tedavisinin uygulandığı şeffaf tabaka) farklı yapıya sahip... Gözlerimiz de parmak izimiz gibi eşsiz ve her birimizin göz haritası farklı…

iLASIK tedavisi, gözümüzün 3 boyutlu haritasını çıkarıyor ve miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının yanısıra aberrasyon denen kişiye özel göz kusurlarının da düzeltilmesini sağlıyor. iLASIK sisteminin sağladığı ölçüm, gözlük ve kontakt lensler için kullanılan ölçümlerden 25 kez daha hassas...

Özellikle astigmatı yüksek olan ve aberrasyonları fazla olan gözlerde iLASIK tedavisi tercih ediliyor.

Kimler iLASIK Olabilir?

18 yaşını doldurmuş olanlar

Son 1 yıl içinde göz numaraları ilerlememiş olanlar

Miyoplarda 8-10, hipermetrop ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar

Kornea haritası (tomografi) normal olanlar

Korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gerekli)

Kimler iLASIK Olamaz?

Gebe/emziren kadınlar

Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar

Romatizma (kollajen doku) hastalıkları olanlar

AIDS hastaları

Keratokonus (normalden ince ve sivri kornea) hastaları

Ciddi göz kuruluğu olanlar

Kataraktı olanlar

iLASIK Öncesi Yapmanız Gerekenler

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarmanız gerekiyor.

iLASIK Öncesi Muayene ve Tetkik Süreci Nasıldır?

iLASIK öncesi detaylı göz muayenesi ve göz tetkikleri yapılıyor. Göz bebeği damla ile genişletilerek göz dereceleri teyit ediliyor ve göz dibi muayenesi gerçekleştiriliyor. Detaylı muayene ve tetkikler 1-1,5 saat kadar sürüyor.

iLASIK Ne Kadar Sürer? Nasıl Yapılır?

iLASIK, iki göz için toplam 15 dakika sürüyor. İşlem uyuşturucu damla ile gerçekleştiriliyor. İşlem sırasında ağrı olmuyor ama baskı ve dokunma hissi devam ediyor.

iLASIK Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

İşlemden sonra gözler bandajlanmıyor. Sadece koruyucu gözlük takılıyor. İşlemden sonra son bir göz kontrolü yapılıyor ve hastaneden ayrılıyorsunuz.

iLASIK sonrası 3 - 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı oluyor. Üç-dört saat sonra görme netleşmeye başlıyor. Ertesi gün araba kullanabiliyor; makyaj, banyo ve spor yapabiliyorsunuz.

iLASIK Sonrası Gözlüklerden Tamamen Kurtulunur mu?

iLASIK olan herkesin göz numaraları sıfırlanmayabiliyor. iLASIK olan her 100 kişiden 95'i gözlüksüz tam görebilirken, 5'inin ince bir gözlük takması gerekebiliyor. Bu oran; göz bozukluğunun tipine, numaralara ve gözün yapısına göre değişebiliyor.