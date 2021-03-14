Göz lazer tedavisi ile ilgili en sık sorulan sorular

Göz lazer tedavisi çok başarılı ve güvenli bir işlem olsa da göze yapılacak bir müdahale pek çok kişiyi korkutabiliyor. O nedenle göz lazer tedavisi (iLASIK) için başvuran hastalarımın bana en sık sordukları soruları cevaplayarak sizin de aklınıza takılabilecek konuları aydınlatmak istedim…

Niçin göz doktorları gözlük takıyor?

Kendisi veya ailesi-yakınları LASIK geçirmiş pek çok göz hekimi vardır. Göz lazer tedavileri, biz göz hekimlerinin etkinliği ve güvenliğine tam olarak inandığı bir yöntemdir.



Lazer sonrası kör olur muyum?

Tüm dünyada lazer sonrası 1 tane bile körlük vakası bildirilmemiştir. Görmeyi tehdit eden çok nadir komplikasyonların varlığında bile ek tedavilerle görme korunmuştur.



Göz numaralarım tekrarlar mı?

Bilgisayara/cep telefonuna çok fazla bakanlarda 10-15 yıl gibi bir süreçte -0.50 veya -0.75 civarı yeni derece oluşumu izlenebilir. Ama eski yüksek numaralar geri gelmez.



İlerde katarakt ameliyatı gerekirse ameliyatım olumsuz etkilenir mi?

Hayır. Lazer olanların katarakt ameliyatında hiçbir olumsuzluk yaşanmaz. Sadece göz içine konan lens numarası farklı ayarlanır.



Lazer olmazsam, miyop numaralarım zaten ilerde düşecek değil mi?

Hayır. Miyop numaralarının yaşla birlikte azalması söz konusu değildir.



Lazer olmazsam 40 yaşımdan sonra yakın gözlüğüne hiç ihtiyacım olmayacak değil mi?

Hayır. 40 yaştan sonra herkesin yakın uyumu bozulur. 40 yaştan sonra uzak gözlükleriniz veya lensleriniz gözünüzdeyken yakını net göremezsiniz.



Ertesi gün işe gidebilir miyim?

Evet.



Ne zaman spor yapabilirim?

Yüzme haricindeki sporları ertesi gün yapabilirsiniz. 3 gün sonra yüzebilirsiniz.



Lazerden 20-30 yıl sonra ne olacağı belli değil diyorlar. Henüz bu ameliyat uygulanmaya başlayalı o kadar zaman geçmemiş.

LASIK 1990’dan beri uygulanmaktadır. İyileşme 3 ay sonra tamamlanmakta ve ileriye dönük değişim beklenmemektedir.