Göz lazer tedavileri hakkında merak edilen 10 şey

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Miyoplar uzağı net göremezken, hipermetroplar özellikle yakını net göremezler. Astigmatı olanlar ise herhangi bir mesafede şekilleri bozuk ve geceleri ışıkları uzamış görürler.

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma; lazer ile tedavi edilebilmektedir. Lazer tedavi yöntemlerinden en yaygın kullanılanı femtoLASIK (iLASIK) yöntemidir. Bu yöntem ile ilgili en çok merak edilen 10 sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz:

1. Hem miyop hem astigmatım var. Lazerle astigmat da düzelir mi?

Evet, lazer tedavisi hem miyop hem astigmatı düzeltir.

2. En erken ve en geç kaç yaşında lazer olabilirim?

Lazer tedavisi için en erken yaş 18 yaştır ve son 1 yıl içinde derecelerin artmamış olması gerekmektedir. Eğer dereceler artmaya devam ediyorsa, artış durana dek beklenir ve daha sonra lazer tedavisi uygulanır. Lazer tedavisi için üst yaş sınırı ise yoktur. Ancak kırk yaştan sonra lazerle gözlüksüz uzak görüş sağlasanız bile; yakın görüş için gözlük takmanız gerekecektir.

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3. Lazerden hemen sonra net görmeye başlar mıyım?

iLASIK tedavisinden 3-4 saat sonra görme netleşir.

4. Lazer sırasında ve sonrasında gözüm ağrır mı?

iLASIK tedavisi sırasında göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur. Bu sayede işlem boyunca acı duymazsınız ama baskı ve dokunma hissi devam eder. Tedavi bittikten sonra ise uyuşturucu damlanın etkisi geçer. O nedenle işlem bittikten sonra gözünüz ağrımaya başlar ve 3-4 saat boyunca gözlerinizde ağrı, yanma, batma, yaşarma ve bulanık görme olur. Üç-dört saatten sonra ise ağrı tamamen geçer.

5. Ertesi gün işe gidebilir miyim? Ertesi gün duş alabilir miyim? Spora ne zaman başlayabilirim?

iLASIK tedavisinden sonra ertesi gün rahatlıkla işe gidebilirsiniz. Ertesi gün duş ve spor yapabilirsiniz.

6. Ne zaman yüzebilirim?

iLASIK tedavisinden 3 gün sonra yüzebilirsiniz.

7. Lazer yüzünden kör olma riskim var mı?

Lazerden sonra körlük olması ihtimali 5 milyonda 1 olarak tahmin edilmektedir. Ancak lazer sonrası kör kalan bir vaka bildirilmemiştir.

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8. Lazerden sonra %100 gözlüksüz olur muyum?

iLASIK tedavisinden sonra gözlüksüz uzağı net görme oranı %95 civarındadır. Yani iLASIK olan 100 kişiden 95’i uzağı gözlüksüz net görebilirken, 5’inde ince bir gözlük ihtiyacı devam edebilir. Bu oran, kişinin göz yapısına ve derecelere göre değişkenlik gösterebilir.

9. Ömür boyu gözlüksüzlük garantisi var mı?

iLASIK tedavisinden sonraki 3 ay içinde göz dereceleri sabitlenir. Ancak uzun yıllar içinde -özellikle okuma, cep telefonu, bilgisayar gibi yakın görüş aktivitelerini çok yapıyorsanız- gözünüzde tekrar derece oluşabilir. Bu derece miktarı, lazer olmasanız da gözünüzde oluşma ihtimali olan derece artışı kadar bir miktardır. Lazer öncesi mevcut olan derecelerin tamamı bir daha geri gelmez.

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10. Farklı isimlerde (iLASIK, SMILE, SILK, no-touch, PRK, vb) lazer teknikleri var. Hangi lazer tekniği daha üstündür?

Bu tekniklerin her birinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. Her göz yapısı ve derece için farklı bir yöntem daha doğru bir seçim olabilir. Bu konuda doktorunuz size bilgi verecektir.