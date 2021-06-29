Göz kaşıntısı neden olur?

Göz kaşıntısının en sık nedeni alerjidir

Göz kaşıntısı; gözlerimizden “histamin” denen maddenin salınması sonucu oluşur. Histamin ayrıca gözlerimizde kızarma ve şişliğe yol açar. Gözlerimizden histamin salınmasına yol açan dış etkenlere ise “alerjen” denir. En sık karşılaşılan alerjenler; polenler, toz ve hayvan tüyüdür.

Göz alerjileri “mevsimsel” olarak veya “yıl boyu” görülür.

Mevsimsel alerjiler, en sık bahar ve sonbaharda izlenir. Mevsimsel alerjilerin en sık nedeni polenler, çimler ve otlardır.

Yıl boyu süren alerjiler ise sıklıkla küf ve toz gibi alerjenlere bağlı olarak gelişir.

Kullandığımız ürünlere karşı da alerji gelişebilir. Bu ürünlere örnek olarak kontakt lens solüsyonları verilebilir. Göz kaşıntısına yol açabilecek diğer ürünler ise şunlardır:

- Göz tansiyonu (glokom) damlaları başta olmak üzere kimi göz damlaları

- Makyaj malzemeleri

- Losyonlar, kremler

- Sabunlar.

Göz kaşıntısının diğer nedenleri göz kuruluğu ve kirpik dibi iltihabıdır

Eğer gözlerinizde kaşıntıya ek olarak yanma hissi varsa, nedeni “göz kuruluğu” olabilir.

“Blefarit” adını verdiğimiz kirpik dibi iltihabı da kaşıntıya yol açabilir. Blefarit kaşıntının yanı sıra, kirpik diplerinde kızarıklık ve kabuklu bir görünüme yol açar. Blefaritin nedeni cilt kepeklenmesi veya bakterilerdir. Demodex denen akara bağlı olarak da blefarit gelişebilir.

Kontakt lens kullanımı da göz kaşıntısına yol açabilir

Eğer lensleri uzun saatler takarsanız veya gereken sıklıkta yenisiyle değiştirmezseniz, kontakt lensler gözlerinizde kaşıntıya yol açabilir.

Göz kaşıntısının tedavisi nedir?

Göz kaşıntısının nedenleri çok çeşitli olduğu için tedavisi de nedene uygun olarak göz doktorunuz tarafından planlanmalıdır.

Örneğin göz kuruluğuna bağlı olan göz kaşıntısı için alerji damlası iyi gelmeyecektir.

Gözlerinizi kaşımayın! Gözleri kaşımak, alerjiyi daha da alevlendirir

Gözleri kaşımak daha fazla histamin salınımına yol açar ve daha fazla histamin, daha fazla kaşınma hissi anlamına gelir. Ayrıca gözleri sert kaşımak, gözün şeffaf (kornea) tabakasında çizilmelere ve hatta şekil bozukluğuna bile yol açabilir. Ayrıca kaşıma sırasında ellerinizden gözlerinize mikrop bulaştırabilirsiniz.