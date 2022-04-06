Göz alerjisi mevsimi başladı

Alerji; kaşıntının yan ısıra, gözlerde kızarma, yaşarma, ip gibi uzayan salgı ve göz kapaklarında şişmeye yol açabilir.



Göz alerjisi nedir? Neler göz alerjisine yol açar?

Polenler, evcil hayvan tüyü, toz, küf, duman ve parfüm göz alerjilerine yol açabilir. Alerjiye yol açan bu maddelerle karşılaşıldığında, göz akımızın üstündeki zar “histamin” denen bir madde salgılar ve bu madde gözlerimizin kızarmasına, şişmesine ve kaşınmasına neden olur. Göz alerjisi olanlarda sıklıkla burunda da alerji olur ve buna bağlı olarak hapşırık, burunda kaşınma ve tıkanıklık izlenebilir.

Alerji mevsimi ne zaman başlar?

Alerji mevsimi nerede oturduğunuza ve neye alerjik olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ağaç polenleri genellikle kış sonu ve baharda belirtilere yol açar. Kimi polenler ise yazın ve sonbaharda salınır. O nedenle alerji mevsimi genellikle baharda başlayıp, Kasım’a dek uzar.

Göz alerjisinden korunmak için neler yapabiliriz?

Eğer polen alerjiniz varsa; bahar/yaz aylarında özellikle polenlerin havada çok bulunduğu sabah ve akşamüstü saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat etmelisiniz. Gözlük veya güneş gözlüğü takmak polenlerle gözünüzün temasını tam kesmese de bir miktar azaltır. Evinizde ve arabanızda camları açmak yerine klima kullanmalısınız. Ama klima ünitelerini düzenli temizlettiğinizden ve filtrelerini sık sık değiştirdiğinizden de emin olmalısınız ki alerjenler içeri üflenmesin.

Eğer küfe alerjiniz varsa; evinizde nem oranını %30-50 arasında tutmaya çalışın çünkü küf nemli ortamda artar. Bodrum katı, banyo ve mutfak gibi nem oranı yüksek alanları daha sık temizleyin. Eğer çok rutubet varsa bir nem alma cihazı kullanmanız faydalı olacaktır.

Eğer toza alerjiniz varsa; özellikle yatak odanıza dikkat etmeli ve toz akarlarını cildinizden uzak tutmaya çalışmalısınız. Bunun için nevresim takımlarınızı sık değiştirin ve en az 55 derece sıcaklıkta yıkayın. Yastıklarınızın antialerjik özellikte olmasına dikkat edin.

Odanızın yerlerini nemli paspas veya bez ile silin, kuru paspas veya süpürge ile temizlikten kaçının. Nemli paspas veya bez, alerjenleri içine hapsedecektir.

Eğer evcil hayvan tüyüne alerjiniz varsa; evcil hayvanları ev içinde beslemeyin, özellikle de yatak odanıza sokmayın. Halı tercih etmeyin çünkü halılar hayvan tüyünü tutar. Evcil hayvan ile temas ettikten sonra elinizi yıkayın. Evcil hayvanların yanında giydiğiniz giysilerinizi de tekrar giymeden önce mutlaka yıkayın.

Gözlerinizi kaşımayın

Gözleri kaşımak göz yüzeyinde mekanik hasar yaratarak daha çok histamin salınmasına ve alerjinin daha da artmasına yol açar. Ayrıca gözleri sert kaşımak, gözün şeffaf (kornea) tabakasında çizilmelere ve hatta şekil bozukluğuna bile yol açabilir. Kaşırken ellerinizden gözlerinize mikrop bulaştırabileceğinizi de unutmayın.

Göz alerjisi tedavisi nasıl yapılır?

• Alerji tedavisinde suni gözyaşları, göz yüzeyini yıkamak ve alerjeni gözden uzaklaştırmak amacıyla kullanılır.

• Antialerjik göz damlaları ise histamin salınımı azaltarak alerjik belirtileri azaltır. Bu damlaların etkisi hemen çıkmadığından, alerjiniz baş göstermeden 2 hafta önce kullanmaya başlamanız önerilir.

• Kortizonlu damlalar da alerji tedavisinde kullanılır.

• Eğer tüm bu tedavilere rağmen alerjiniz şiddetini koruyorsa, immünoterapi yani alerji iğneleri uygulanabilir.