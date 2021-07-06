Glokom (Göz tansiyonu) hastalığının güncel tedavisi: Lazer mi, göz damlaları mı?

Glokom görmeyi tehdit eden ama ilk başlarda belirti vermeden ilerleyen sinsi ve ciddi bir hastalık. Glokomda erken tanı ve tedavi, görme kaybını önlemek açısından çok önemli.



Glokom tedavisinde artık göz damlaları yerine doğrudan lazer tedavisi uygulanıyor



Geçmiş yıllarda glokom tanısı konunca, göz tansiyonunu düşürücü (antiglokomatöz) göz damlaları ile tedaviye başlanırdı. Ancak son yıllarda “SLT” adını verdiğimiz lazer tedavisi de çok etkin ve güvenli sonuçlar veriyor ve damla tedavisine başlamak yerine doğrudan lazer uygulanabiliyor.



2018 yılında yapılan “Glokomda ve Oküler Hipertansiyonda Lazer” çalışması, SLT tedavisinin glokomda ilk basamak tedavi olarak uygulanabileceğine dair güvenlik ve etkinlik verisi sağladı. Bu çalışmada, SLT yapılan hastaların %93’ü hedef göz tansiyonuna ulaşırken, göz damlası kullananların %91,3’ü hedef göz tansiyonuna ulaştı. Ayrıca SLT yapılmış kişilerde hastalık, damla tedavisi kullananlardan daha az ilerledi.



SLT tedavisinin bir avantajı da göz damlalarının uzun dönem kullanımının yarattığı yan etkilerden kaçınmış olmak.Yaşlı glokom hastaları, damla damlatma konusunda el ve boyun eklemlerindeki problemler veya az görme gibi nedenlerle zorluk yaşayabiliyorlar.



Diğer yaş gruplarında ise yoğun hayat temposu nedeniyle damlaların düzenli kullanılması mümkün olmayabiliyor. Ayrıca damlaların gözde veya göz kapaklarında yarattığı toksik veya alerjik problemler de damla kullanımını zorlaştırabiliyor.



SLT tedavisi hastanede yatış gerektirmeyen ve uyuşturucu damla ile uygulanan ağrısız bir işlem. İşlem sonrası kendiniz araba kullanarak klinikten ayrılabiliyor ve ertesi gün kontrole geliyorsunuz.



SLT her glokom hastasına uygun olmayabilir.



Üveit (göz iltihaplanması) hastalığı olanlar, göz uçuğu (Herpes) olanlar, göz açısı dar olanlar, gözün açı bölgesinde ayrılma olanlar ve gözün şeffaf (kornea) tabakasında görüntüyü engelleyen problemler olanlar SLT tedavisi olamazlar.



SLT tedavisi glokomda ilk basamak tedavi olarak kabul görmeden önce göz damlası kullanmaya başlayan ve göz damlaları ile ilgili hiçbir sorun yaşamayanlar, aynı şekilde damla tedavilerine devam edebilirler. Ama zamanla göz damlaları yüzünden gözlerinde iritasyon, kuruluk, kızarıklık, göz kapaklarında alerjik problemler yaşayanlar damla tedavisini bırakıp, SLT tedavisi olabilirler. Glokom tanısını yeni alanlar da kendisini hemen lazer tedavisine hazır hissetmezse, göz damlaları ile tedaviye başlayabilir ve süreç içinde SLT tedavisine yönelebilirler.