Erkeklere özgü göz problemleri

Bazı göz hastalıkları ve göz travmaları erkeklerde daha sık görülüyor. Erkeklerde daha sık rastlanan göz hastalıklarının başlıcaları şunlar:

-Göz tansiyonunun kimi tipleri (örn. pigmenter glokom),

-Göz alerjisinin ciddi formları (örn. vernal keratokonjonktivit),

-Retinanın (gözün sinir tabakası) kimi hastalıkları (örn. Coat’s hastalığı),

-Göz sinirinin kimi hastalıkları (örn. Leber kalıtsal optik nöropati)

-Behçet hastalığına bağlı üveit (göz iltihaplanması)

Göz yaralanmalarına da erkeklerde, kadınlara kıyasla 2 kat daha sık rastlanıyor. Yirmili yaşlardaki erkekler, göz yaralanmaları açısından en yüksek risk altındaki grup…

Cinsel iktidarsızlık ilaçları görmeyi etkiliyor

Günümüzde erkek cinsel iktidarsızlığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar; retinadaki damarları etkileyerek mavimsi görmeye, mavi ile yeşili birbirinden ayırt etmede zorluğa ve ışık hassasiyetine yol açabiliyor. Eğer, kullanıcılar bu tip görme şikayetleri yaşıyorlarsa, araç sürme konusunda dikkatli olmalılar. Görme ile ilgili bu şikayetler geçici olmakta ve kalıcı hale dönüşmemekte…

Bu ilaçları kullanan çok az sayıda kişide ise, “iskemik nöropati” denen ve görme sinirinde beslenme bozukluğuna bağlı görme kaybı gelişebiliyor. Ancak iskemik nöropati zaten 45-65 yaş grubuna özgü bir hastalık ve bahsi geçen ilaçların kullanımı olmaksızın da izlenebiliyor. Diğer bir deyişle, bu ilaçları görme kaybının tek suçlusu olarak kabul etmek mümkün değil. Tek gözünde iskemik nöropati geçirenlerde, cinsel iktidarsızlık ilaçlarının kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Prostat ilaçları katarakt ameliyatını zorlaştırıyor

Sadece erkeklerin kullandığı bir diğer ilaç grubu ise prostat ilaçları… Prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan bu ilaçlar; göz bebeğini genişleten kasa etki ederek, göz bebeğinin büyümesini engelliyorlar. Bu durum katarakt ameliyatını teknik olarak zorlaştırıyor ve ameliyat sırasında ilave önlemler alınmasını gerektiriyor. O nedenle, bu tip ilaç kullanımınız varsa katarakt ameliyatı öncesi göz doktorunuza söylemelisiniz.