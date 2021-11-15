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GeriProf. Dr. Banu Coşar D Vitamini eksilliği göz kuruluğu yapıyor
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>D Vitamini eksilliği göz kuruluğu yapıyor
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
15.11.2021 - 17:38 |  Son Güncelleme:

D Vitamini eksilliği göz kuruluğu yapıyor

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
D Vitamini eksilliği göz kuruluğu yapıyor

D vitamini eksikliği vücudumuzda kas güçsüzlüğü, ağrı, yorgunluk ve depresyon gibi sorunlara yol açıyor. Son yıllarda D vitamini eksikliğinin, göz kuruluğuna da yol açtığı anlaşıldı… Göz kuruluğundan korunmak için D vitamini depolarımızı dolu tutmalıyız.

D vitamini cildimizde güneşin UV-B ışınları sayesinde üretiliyor

D vitaminin, D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) olmak üzere 2 temel tipi var. Güneşin ultraviyole B ışınları sayesinde, cildimizdeki bir kolesterol tipinden (7-dehidrokolesterol) D3 vitaminini üretmekteyiz. D2 vitamini ise vücudumuz tarafından üretilmiyor ve sadece diyet veya vitamin takviyeleri sayesinde vücudumuza alınıyor.

D vitamini göz kuruluğuna karşı gözlerimizi koruyor

Yetersiz güneşlenme ve düşük D vitamini seviyeleri, göz kuruluğuna yol açıyor. O nedenle D vitamini seviyesinin değerlendirilmesi, göz kuruluğu tedavisi açısından son yıllarda önem kazandı. Göz kuruluğu olanlarda, D vitamini seviyesine göre; daha fazla güneşlenme ve/veya D vitamini takviyesi öneriyoruz.

Ayrıca miyopi, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, glokom (göz tansiyonu), diyabetik retinopati (şeker hastalığının göze vurması) ve üveit (göz iltihabı) gibi göz hastalıklarında da D vitamininin rolü olabileceği düşünülüyor ve son yıllarda bu konuda pek çok araştırma yapılıyor.

Göz sağlığımız için yeterli D vitamini seviyesi nedir?

Çoğu insan yeterli seviyede güneş görmediği için, yeterli seviyede D vitamini de üretemiyor. D vitamini sınırlı sayıda gıdada bulunduğu için, beslenme yoluyla da bir çoğumuz yeterli D vitamini alamıyoruz. Ancak D vitamini eklenmiş süt ve tahıl ile somon, sardunya ve uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini içeriyor. O nedenle, yılda bir kez, tercihen sonbaharda D vitamini seviyemize baktırmalıyız. Genel vücut sağlığımız için olduğu gibi, göz sağlığımız için de baktırdığımız 25-hidroksi D vitamini seviyesinin 50 ng/ml’nin üstünde olması gerekir. Eğer seviye düşük ise, bu konuyu doktorunuza danışmalısınız.

Son bir not: Güneş gözlüğü takmamız, D3 vitamini üretimimizi engellemez

O nedenle boşu boşuna güneş gözlüğü takmayarak, gözümüzü güneşin zararlı ışınlarına maruz bırakmayalım…

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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