Covid-19 aşısı ve diğer aşıların gözlerdeki etkileri

Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısının gözlerde yarattığı bu yan etki, geçici ve görme açısından önemi olmayan bir yan etki…

Aslında Covid-19 haricindeki diğer aşıların da gözler ve görme üzerinde yan etkileri mevcut. İlgili aşılar ve yan etkileri şunlar:

Mevsimsel grip aşısı

Mevsimsel grip aşısı, nadiren göz kızarıklığı, göz ağrısı ve görme bulanıklığına yol açabiliyor.

Grip aşısının yaygın yan etkileri ise halsizlik, aşı yerinde kızarıklık-şişme, ateş, bulantı ve kas ağrısı…

MMR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) aşısı

2008 yılında yayınlanan bilimsel bir makale, MR (Kızamık-Kızamıkçık) aşısının göz sinirinde iltihaplanma (optik nörit) şeklinde nadir bir yan etkisi olduğunu gösterdi.

Kızamık hastalığının kendisi ise her yıl dünyada 60.000 körlük vakası ile sonuçlanıyor. Yani kızamık hastalığına yakalanıp körlük riskiyle karşılaşmaktansa, aşı olmak göz sağlığı açısından çok daha güvenli…

MMR aşısının yaygın yan etkileri arasında ateş, hafif döküntü, yanak ve çenedeki bezlerde şişme ve geçici eklem ağrısı yer alıyor.

Suçiçeği ve zona aşısı

Bir bilimsel çalışma; çocuklarda suçiçeği ve yetişkinlerde Zona hastalığına karşı yapılan Zoster virüs aşısının, gözün şeffaf (kornea) tabakasında iltihaplanmaya yol açtığını gösterdi.

Suçiçeği aşısının yaygın yan etkileri arasında ise aşı yerinde hafif döküntü ve kol ağrısı, eklemlerde geçici ağrı-katılık ve ateş yer alıyor. Zona aşısının yaygın yan etkileri ise aşı yerinde kızarıklık-şişme ve kol ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme, ateş, mide ağrısı ve bulantı…

Amerikan Oftalmoloji (Göz Sağlığı) Akademisi, 50 yaşın üstündekilerin zona aşısı olmasını öneriyor

Zoster virüsü, gözlerde “Herpes Zoster oftalmikus” denen hayli ağrılı ve görmeyi tehdit eden bir hastalığa yol açıyor. O nedenle Amerikan Oftalmoloji Akademisi, 50 yaş üstü herkesin Zona aşısı olmasını öneriyor.