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GeriProf. Dr. Banu Coşar Çocuklarımızı göz kazalarından koruma yolları
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Çocuklarımızı göz kazalarından koruma yolları
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
08.09.2021 - 16:19 |  Son Güncelleme:

Çocuklarımızı göz kazalarından koruma yolları

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Çocuklarımızı göz kazalarından koruma yolları

Her yıl binlerce çocuk; ev ve araç kazalarında veya oyun oynarken göz yaralanmaları yaşamaktadır. Bu yaralanmalar, körlükle dahi sonuçlanabilmektedir. Spor kazaları da 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklarda sıkça görülmektedir. Oysa ki uygun koruyucu gözlük kullanımı ile bu kazaların %90'ı önlenebilir.

Kazalardan Korunma Yolları

  • Çocukların basketbol, futbol, raketli sporlar, paintball gibi aktiviteler sırasında koruyucu gözlük takmasını sağlayın.
  • Kimyasal maddeler ve spreyleri çocukların erişiminden uzak tutun.
  • Ciddi göz yaralanmasına yol açabilecek ataş, kalem, makas, elbise askısı, lastik gibi eşyaların kullanımına dikkat edin.
  • Bahçe ve ev tamiri işlerinde koruyucu gözlük takılması gerektiğini çocuklara öğretin.
  • Çocuklara sadece yaşlarıyla uyumlu oyuncaklar alın.
  • Çocuklara dart, ok-yay ve füze ateşleyen oyuncaklar almayın.
  • Eşyaların sivri köşelerini yastıklayın.
  • Çocukların ulaşabileceği dolap ve çekmeceleri kilitli tutun.
  • Çocukların havai fişeklere yaklaşmasına izin vermeyin.
  • On iki yaşından küçük çocukları ön koltuğa oturtmayın.

İlk Yardım

Yaralanmanın hafif olduğunu düşünseniz bile göz doktoruna başvurun çünkü ilk anda yaralanmanın ciddiyetini anlayamayabilirsiniz.

Göz doktoruna gidene dek şunlara dikkat edin:

  • Göze dokunmayın, gözü ovalamayın, göze baskı uygulamayın.
  • Göze kimyasal bir madde kaçtıysa, bol suyla yıkayın.
  • Göze toz gibi bir cisim kaçtıysa, bolca suni gözyaşı damlası damlatın.
  • Gözde veya göz kapağında kesi varsa, temiz bir gazlı bezle gözü kapatın.
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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