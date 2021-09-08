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Çocuklarımızı göz kazalarından koruma yolları
Her yıl binlerce çocuk; ev ve araç kazalarında veya oyun oynarken göz yaralanmaları yaşamaktadır. Bu yaralanmalar, körlükle dahi sonuçlanabilmektedir. Spor kazaları da 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklarda sıkça görülmektedir. Oysa ki uygun koruyucu gözlük kullanımı ile bu kazaların %90'ı önlenebilir.
Kazalardan Korunma Yolları
- Çocukların basketbol, futbol, raketli sporlar, paintball gibi aktiviteler sırasında koruyucu gözlük takmasını sağlayın.
- Kimyasal maddeler ve spreyleri çocukların erişiminden uzak tutun.
- Ciddi göz yaralanmasına yol açabilecek ataş, kalem, makas, elbise askısı, lastik gibi eşyaların kullanımına dikkat edin.
- Bahçe ve ev tamiri işlerinde koruyucu gözlük takılması gerektiğini çocuklara öğretin.
- Çocuklara sadece yaşlarıyla uyumlu oyuncaklar alın.
- Çocuklara dart, ok-yay ve füze ateşleyen oyuncaklar almayın.
- Eşyaların sivri köşelerini yastıklayın.
- Çocukların ulaşabileceği dolap ve çekmeceleri kilitli tutun.
- Çocukların havai fişeklere yaklaşmasına izin vermeyin.
- On iki yaşından küçük çocukları ön koltuğa oturtmayın.
İlk Yardım
Yaralanmanın hafif olduğunu düşünseniz bile göz doktoruna başvurun çünkü ilk anda yaralanmanın ciddiyetini anlayamayabilirsiniz.
Göz doktoruna gidene dek şunlara dikkat edin:
- Göze dokunmayın, gözü ovalamayın, göze baskı uygulamayın.
- Göze kimyasal bir madde kaçtıysa, bol suyla yıkayın.
- Göze toz gibi bir cisim kaçtıysa, bolca suni gözyaşı damlası damlatın.
- Gözde veya göz kapağında kesi varsa, temiz bir gazlı bezle gözü kapatın.