Çocuğunuzun okula dönüş listesine göz muayenesini eklemeyi unutmayın!

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Çocuğunuza ne zaman göz muayenesi yaptırmalısınız?

• Bebekler 4-6 haftalık olduğunda, göz bebekleri damla ile genişletilerek göz içine bakılmalıdır. Bazı göz problemleri doğuştan olabilir. Sorunların erken tespiti, tedavi ile en iyi sonucun alınmasını sağlar.

• Bebeğiniz 1 yaşına geldiğinde, detaylı göz muayenesi yapılır.

• İlk yaş göz muayenesinde herhangi bir sorun ortaya çıkmadıysa, 3 yaşta göz muayenesi tekrar edilmelidir. (Eğer ilk yaş göz muayenesinde bir sorun saptandıysa daha sık takip gerekebilir.)

• Birinci sınıfa başlamadan önce (6 yaş civarında) yine göz muayenesi yapılır.

• Bundan sonra her yıl göz muayenesi yapılması önerilir.

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Çocuğunuzun göz problemi yaşadığına dair işaretler

Görme sorunu yaşayan çocuklar bunu pek dile getirmezler. Çünkü kendileri de bir sorun olduğunun farkına varmayabilir.

Ebeveynler, çocuklarında görme bozukluğuna işaret edebilecek bazı davranışlara dikkat etmelidir. Çocuklukta göz ve görme sorunlarının en yaygın belirtileri şunlardır:

• Gözleri kısmak

• Sık baş ağrıları

• Nesneleri yüze yakın tutmak

• Televizyon izlerken yakın oturmak

• Başı bir tarafa doğru eğmek

• Sık sık göz ovuşturmak

• Okurken metnin satırlarını takip etmek için başını hareket ettirmek ve/veya parmaklarını kullanmak

• Sakarlık

Çocukların göz muayenesinde nelere bakılır?

• Göz muayenesinde göz doktorunuz, çocuğunuzun görme seviyesini ölçer.

• Çocuğunuzun göz derecelerini tespit eder. Gerekiyorsa gözlük kullanımı için reçete verir. On bir yaşından sonra çocuklar gözlük yerine kontakt lens kullanmaya da başlayabilir. Spor veya diğer özel nedenlerle kontakt lens kullanım yaşı daha erkene çekilebilir.

• Çocuğunuzda göz kayması (şaşılık) olup olmadığına bakılır.

• Göz hareketlerinin paralel olup olmadığı değerlendirilir.

• Ayrıca gözün kornea, vitreus, retina ve göz siniri gibi tüm bölümleri muayenede tek tek incelenir.

Çocuk göz muayenesinde göz doktorunuz göz bebeklerinin damla ile genişletilmesine gerek duyabilir.



Göz bebeğini genişletici damla; hem göz dibinin daha rahat incelenmesini hem de göz derecelerinin hatasız ölçümünü sağlar.