Botoks gözlerimizi nasıl etkiler?

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Botoks nedir?

Botoks, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği toksinden yapılan bir ilaçtır.

Botoks, hedeflenen bölgelere küçük ve güvenli dozlarda iğneyle uygulandığında, sinirler ve kaslar arasındaki sinyalleri geçici süreyle engeller ve kasın gevşemesini sağlar.

Botoksun etkisi hemen çıkar mı?

Botoks, uygulandıktan 1-3 gün sonra etkisini göstermeye başlar ve 7-14 gün içinde tam etkisi ortaya çıkar. Etki; kişiye, Botoks türüne ve doza bağlı olarak 3-4 ay sürer. Etkinin devam edebilmesi için tekrarlayan uygulamalara ihtiyaç duyulur.

Botoks hangi göz hastalıklarını tedavi eder?

Botoks, göz çevresi kırışıklıkları gibi estetik problemlerin yanısıra aşağıdaki göz hastalıklarını tedavi etmek için kullanılıyor:

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• Göz kayması (şaşılık)

• Göz kapağınde veya yüzde kasılmalar

• Yüz felci

• Aşırı göz yaşarması (epifora)

• İçe dönük göz kapakları (entropiyon)

• Göz yüzeyini koruma amacıyla

Botoks gözlerimize yan etki yapar mı?



Botoks iğnelerinden kaynaklanan yan etkiler nadir ve geçicidir. Geçici göz kapağı düşüklüğü, bu yan etkilerden biridir. Göz kapağı düşüklüğünü tersine çevirmek için özel göz damlaları kullanılabilir. Düşüklük, yaklaşık bir ay içinde düzelmeye başlar.